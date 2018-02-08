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Büyükşehir Sağlık Seminerlerinde ‘sigara’ konuşuldu

SAĞLIK HABERLERİ | 08.02.2018 15:48 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesi sağlık seminerlerine devam ediyor.

Büyükşehir Sağlık Seminerlerinde ‘sigara’ konuşuldu

Büyükşehir Belediyesi sağlık seminerlerine devam ediyor. Sağlık seminerlerinde bu hafta sigara ve akciğer kanseri konuları ele alındı.

Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen sağlık semineri Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Seminer Salonu’nda yapıldı. Seminere Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmethan Turan katıldı.

Seminerde, kanser hastalığı hakkında bilgi verirken, sigara içen bireyin göğüs ağrılarının olması halinde doktora gitmesi gerektiğini ifade eden Mehmethan Turan, kanser olan hastalarda halsizlik, kilo kaybı, iştahsızlık gibi semptomlar görülebileceği gibi, hiç şikayeti olmayan insanların da akciğer kanserine yakalanmış olabileceğini söyledi. Erken dönemde teşhis koymanın çok önemli olduğunu vurgulayan ve bunun için hastanede yapılan taramaların bir miktar fayda sağladığını dile getiren Turan, akciğer kanserinin evrelerini de anlatarak, bu evrelerin tedavi stratejilerini değiştirdiğini kaydetti.

Büyükşehir Sağlık Seminerlerinde ‘sigara’ konuşuldu

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