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Büyükşehir vatandaşları diyabet seminerinde bilgilendirdi

SAĞLIK HABERLERİ | 08.02.2018 13:47 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından vatandaşlara şeker hastalığını anlatmak ve bu konuda alınması gereken önlemleri paylaşmak adına ’Sağlıklı Beslen, Hareket Et, Diyabeti Yen’ adlı seminer Köprübaşı’nda gerçekleştirildi.

Büyükşehir vatandaşları diyabet seminerinde bilgilendirdi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından vatandaşlara şeker hastalığını anlatmak ve bu konuda alınması gereken önlemleri paylaşmak adına ’Sağlıklı Beslen, Hareket Et, Diyabeti Yen’ adlı seminer Köprübaşı’nda gerçekleştirildi. Seminerde konuşan Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, sosyal belediyecilik ilkesi doğrultusunda vatandaşların bilgilenmesini sağlamaya, sağlık ve sosyal refahın arttırılmasına yardımcı olmaya devam edeceklerini söyledi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından, ‘Sağlıklı Beslen, Hareket et, Diyabeti yen’ adlı halk sağlığı semineri Köprübaşı Mergen Alp Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Seminere Köprübaşı Volkan Hülür, Köprübaşı Belediye Başkanı Zafer Mergen, Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, İlçe Jandarma Komutanı İsa Ateş, İlçe Emniyet Amiri Mustafa Özkan, Köprübaşı Koordinasyon İşleri Şube Müdürü Rahmi Erdem, şube müdürleri, Mahalle Muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Seminerde diyabet hemşiresi eşliğinde, sağlıklı beslenmenin, spor yapmanın önemine değinilirken, yapılması gerekenler de anlatıldı. Hayattaki en büyük zenginliğin sağlıklı bir birey ve sağlıklı bir toplum olmakla başladığını belirten Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş ise, günümüzde giderek artan diyabet hastalığının maddi ve manevi olarak gerek devlet bütçesine gerekse vatandaşın sağlıklı ve sosyal yaşamına olumsuz etkilerinin göz ardı edilemeyecek duruma geldiğini söyledi. Daire Başkanı Talip Akbaş, yakın süreçte Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile 65 yaş üzeri 55 huzurevi sakininde yapılan araştırma neticesinde basit fiziksel hareketlerle başta diyabetin ve diğer hastalıkların kontrol altına alınabildiğini, fiziksel ve ruhsal doyumun arttığını örnek olarak; uykularının düzene girdiği, düşmelere karşı direnç kazandıkları ve kan değerlerinde olumlu parametreler elde edildiğini belirtti.
Tüm ilçelerde elde edilen bilgiler ışığında vatandaşları bilgilendirme sürecine başladıklarını dile getirerek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda 2 aylık dönemde 15 ilçemizde program dahilinde seminerlerimiz devam edecektir. Amacımız sosyal belediyecilik ilkesi doğrultusunda vatandaşımızın bilgilenmesini sağlamak, sağlık ve sosyal refahının arttırılmasına yardımcı olmaktır” diye konuştu.

Büyükşehir vatandaşları diyabet seminerinde bilgilendirdi

Büyükşehir vatandaşları diyabet seminerinde bilgilendirdi

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