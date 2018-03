Büyükşehir’den ‘down sendromlu’ çocuklara destek

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü’nünde down sendromlu çocukların gelişimine katkıda bulunacak hizmet binasını açtı.

Bursa Down Kardeşliği Derneği hizmet binası, ‘Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelliler Şube Müdürlüğü desteğiyle 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü’nünde hizmete açıldı. Açılış töreninde down sendromlu çocuklar dans gösterisi sundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, down sendromlu çocuklar ve ailelerinin gününü kutladı.

Down sendromunun genetik farklılık ve bir kromozom anomalisi olduğunu hatırlatan Başkan Alinur Aktaş, normal insan vücudunda kromozom sayısı 46 iken down sendromlularda bu sayının 47 olduğunu ifade etti. Bunun tedavi edilmesi gereken bir hastalık değil genetik farklılık olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, sendromun her 800 doğumda bir görüldüğünü hatırlattı.

Her canın özel olduğuna ve down sendromlu çocukların topluma kazandırılmasının önemine değinen Başkan Aktaş, “Eskiden bu tür çocuklarımız gizlenirken, artık bu meleklerimizi kazanabilmenin derdi içerisindeyiz. 21 Mart sadece eğlenmek değil, buna dikkat çekmektir. Toplumumuzun huzur ve mutluluğu, fertlerin doğuştan sahip oldukları hakları kullanabilmesine bağlıdır. Engelli vatandaşlarımızın geleceğe güvenle bakabilmesi, eli öpülesi annelerin hayatlarının kolaylaştırılması için bu tür mekanlara ihtiyacımız var. Özel çocuklarımızın yapabileceği çok şeyler var. Bu yüzden daha fazla gayret içerisinde olacağız. Yeni hizmet binası, down sendromlu vatandaşlarımızın hizmet alacağı merkez olacaktır. Zaman içerisinde BUSMEK aracılığıyla farklı destekler de vereceğiz. Geleceğimiz olan bu yavrularımızı kazanmak için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Bursa Down Kardeşliği Derneği Başkanı Özlem Çelik ise, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü’nde böyle bir merkezin hizmete girmesinin önemine dikkat çekti. Binayı gezerek yetkililerden bilgi alan Başkan Aktaş, down sendromlu çocuklarla da sohbet edip oynadıkları oyunlara eşlik etti.