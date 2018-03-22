Büyükşehir’den sağlık semineri

Büyükşehir Belediyesi sağlık seminerlerine devam ediyor. Sağlık seminerlerinde bu hafta Bel ve Boyun Ağrıları konusu ele alındı.

Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen sağlık semineri Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Seminer Salonu’nda yapıldı. Seminere Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Kerim Gökoğlu katıldı. Seminerde, öncelikle bel ve boyun ağrılarının sebepleri hakkında bilgi veren Dr. Kerim Gökoğlu, ağrıların fiziksel aktivitelerle artabileceğini; ancak istirahatlarla ağrıların azaltılabileceğini ifade etti. Dr. Kerim Gökoğlu, öne doğru eğilme, uzun süre ayakta kalma gibi günlük aktiviteleri de çok yakından değerlendirmek gerektiğini söyledi. Eklemlerdeki bozuklukların hareketle artarken, kanal darlığı veya sinirin geçtiği deliklerdeki daralmaların da uyuşmalar ve karıncalanmalara neden olabileceğini dile getiren Gökoğlu, bu ağrılar değerlendirilirken olayı bütün olarak ele alınması gerektiğini, önceden var olan düşmeler, trafik kazaları ya da doğumsal anomalilerin de ağrıları etkileyebileceği kaydetti.