Memorial Kayseri Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Mustafa Armut, anne ve babaları endişelendiren büyüme ağrılarıyla ilgili olarak, “Büyüme ağrıları önemli bir hastalığı belirtisi olabilir” dedi.

Memorial Kayseri Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Mustafa Armut, anne ve babaları endişelendiren büyüme ağrıları hakkında bilgi verdi. Armut, “Çocuklarda, özellikle de 4-6 yaş arasındaçok sık görülen ve tekrarlayan kas-iskelet sistemi ağrılarının en önemli nedeni “büyüme ağrısı” kabul ediliyor. Çocuklarda huzursuzluk ve yürümeyi reddetme gibi davranışlara yol açabilen ağrılar, bazen önemli bir hastalığın belirtisi olarak da ortaya çıkabiliyor. Okul çağındaki çocukların %10-20’sini etkileyen ağrıların doğru teşhis edilmesi yaşamsal önem taşıyor” dedi.

Ağrı uykudan uyandırabilir

Armut, “Büyüme ağrısının nedeni tam olarak bilinmesede, vücuttaki D vitamini ve eser miktardaki element düzeyinin azalması, psikolojik ve düşük ağrı eşiği ile ortaya çıktığı belirlenmiştir. Ağrı, akşam ve gece birkaç dakika sürebildiği gibi bazı çocuklarda bu ağrının saatlercedevam ettiği ve uykudan bile uyandırdığıbilinmektedir. Büyüme ağrısı,genellikle eklemlerle alakalı değildir. Bacaklarda sık görülen ağrı; baldır, uyluk ve dizin arka tarafında hissedilmektedir. Çocukların kas-iskelet sistemi değerlendirilirken, erişkinlerle karşılaştırma yapılmamalıdır” ifadelerini kullandı.