Çağın hastalığı, ’Açıklanamayan kısırlık’

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nadide Korkut, çocuk sahibi olmak isteyen ailelerin son zamanlarda en sık rastladığı sorunun başında açıklanamayan infertilite (kısırlık) olduğunu söyledi.

Çocuk sahibi olmak isteyen ailelerin son zamanlarda en sık rastladığı sorunun başında açıklanamayan infertilite (kısırlık) olduğunu belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nadide Korkut, infertilitenin (kısırlık) bir çiftin düzenli cinsel aralıklarla birlikte olmasına rağmen bir yıl boyunca gebe kalamaması durumu olarak açıkladı.

Bu tür durumlarda her iki tarafında bütün araştırmalarının yapılmasının ve infertilite nedeninin incelenerek kişiye göre tedavi edilmesi gerektiğinin altını çizen Op. Dr. Korkut, "Hiç çocuk sahibi olmayan ve bir yıldır çocuk sahibi olamayan: primer infertilite, bir çocuğu olan ancak ikinci çocuğa sahip olamamak: sekonder infertilite olarak ayrılır. Bunların nedenleri çok farklı ve fazladır. Infertilitede çiftlerin ikisinin de önemli ölçüde katkısı vardır. Genelde özet olarak yüzde 50 kadına, yüzde 50 erkeğe ait nedenlerden kaynaklanır. Bunların içinde tıbbın tam açıklayamadığı bugünkü gelişmelere göre araştırılan genetik, imminolojik hormonal ve yapısal problemler de vardır" dedi.