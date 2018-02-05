Çağın problemi erken ergenlik, Buca’da tartışıldı

Modern hayatın getirdiği yeni sorun olarak görülen erken ergenlik ve başlıca nedeni olarak görülen beslenme bozuklukları, Buca Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün düzenlendiği seminerde masaya yatırıldı.

Dünyada son 15 yılda, ülkemizde de son 10 yılda dikkati çeken oranda artan erken ergenlik ve nedenleri Buca Belediyesi’nin düzenlediği seminerde değerlendirildi. Buca Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından, belediye meclis salonunda düzenlenen seminere konuşmacı olarak katılan Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Didem Dereli Akdeniz, Beslenme ve diyet uzmanları Özge Hacıarifoğlu ve Işkın Akçam “Çocuklar ve gençlerde beslenme bozuklukları ve erken ergenlik” ile “Hepimiz nasıl beslenmeliyiz” başlıklarında önemli uyarlarda bulundu.

Yapılan araştırmalarda gıdalar içinde bulunan hormon ve katkı maddelerinin çocuklarda erken ergenliğe neden olduğunu belirten Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Didem Dereli Akdeniz, büyüme hormonu eklenerek yetiştirilen meyveler (çilek vs.) sebzeler (domates, brokoli vs.), yine hormon (özellikle östrojen) eklenerek hızlı büyütülen tavuklar ve yumurtalar, etler ve sütler çocuklarda hormon uyarısına neden olarak erken ergenlik sürecini başlattığını söyledi. Normal şartlarda çocukluk döneminde bu hormon uyarı sistemi beyinde, ergenliğe kadar sessiz bir bekleme sürecindeyken bu dış uyarıların artışı ile aktif hale geldiğini belirten Akdeniz, iklim değişiklikleri ve fiziksel koşullar ve oyuncaklarda kullanılan plastik malzemelerin içindeki hormon benzeri etki oluşturan kimyasalların da erken ergenliği başlatabildiğini ifade etti.

Fast food tarzı ve yapay endüstri ürünleri ile beslenme alışkanlıklarının obeziteye neden olarak vücut yağ oranını arttırmak koşuluyla erken ergenliğe neden olabildiğine belirten beslenme ve diyet uzmanları Özge Hacıarifoğlu ve Işkın Akçam da ailelerin çocuklarını fast food gıdalardan uzak tutması gerektiğini özellikle vurgulardı.