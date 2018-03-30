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Çakşır otunun bilinmeyen yönleri

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.03.2018 14:34 | Son Güncelleme

Avicenna Marka Sorumlusu Uzman Biyolog Arzu Kabakçı, Çakşır otu bitkisi, Ortadoğu’da potansiyel bir afrodizyak olarak kullanıldığını söyledi.Avicenna Marka Sorumlusu Uzman Biyolog Arzu Kabakçı, Çakşır otunun (Ferula elaeochrtris) bilinmeyen yönlerini anlattı.

Çakşır otunun bilinmeyen yönleri

Avicenna Marka Sorumlusu Uzman Biyolog Arzu Kabakçı, Çakşır otu bitkisi, Ortadoğu’da potansiyel bir afrodizyak olarak kullanıldığını söyledi.

Avicenna Marka Sorumlusu Uzman Biyolog Arzu Kabakçı, Çakşır otunun (Ferula elaeochrtris) bilinmeyen yönlerini anlattı. Kabakçı, Çakşır otunun bilimsel kayıtlarda Türkiye’de sadece 17 türünün bulunduğunu ancak İran’dan Özbekistan’a kadar uzanan bölgede yüzlerce türü yetiştiği söyledi.

Çakşır otu bitkisi, Ortadoğu’da potansiyel bir afrodizyak olarak kullanıldığını kaydeden Kabakçı, "Çakşır otu bitkileri arasında, progesteron, testosteron ve östrojenler gibi üreme hormonlarını etkileyen fitoöstrojenik maddeler bulunur. Bu fitoöstrojenik maddeler, hipofizi uyararak luteinize edici hormonu (LH) salınımını artırdığı ve testosteron sentezini uyardığını ortaya konmuştur" ifadelerine kullandı.
"Doğru tespit edilmiş türünün kullanılması büyük önem taşımaktadır"

Çakşır otunun türleri arasında sadece birkaç türünün afrodizyak etkili olduğu belirten Kabakçı, "Bu türlerin bir haftadan uzun süre kullanımında afrodizyak etkinin tersine dönebildiği ileri sürülmektedir. Gıda olarak kullanılmasına karşın bazı türlerinin koyunlarda zararlı etkilere yol açıyor" dedi.

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