Çalışma ortamları daha sağlıklı ve güvenli olacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu gereği yapılan İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kurul toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda 7 ilçedeki hizmet binalarında daha sağlıklı ve daha güvenli çalışma ortamlarının oluşması için alınması gereken önlemler ve İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü’nce yapılan çeşitli iyileştirmeler görüşüldü.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen İSG Kurul toplantıları devam ediyor. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği yapılan kurul toplantısı Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü fulden Özdemir, Belediye İş Güvenliği Uzmanlarından Duran Akdağ, Besot A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Yur, kurulda görüşülecek konular çerçevesinde diğer daire başkanlıklarından şube müdürleri ve hizmet alım firmalarının işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları katıldı. Kurul toplantısında İş Güvenliği Uzmanı Serra Haznacı Yüksel kurul gündemini aktardı. Toplantıda 17 ilçedeki hizmet binalarında daha sağlıklı ve daha güvenli çalışma ortamlarının oluşması için alınması gereken önlemler ve İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü’nce yapılan çeşitli iyileştirmeler görüşüldü.

Kurul toplantısının tehlike sınıflarına göre Ulaşım Daire Başkanlığı ve İtfaiye Daire Başkanlığıyla her ay, diğer 18 Daire Başkanlıklarıyla her üç ayda bir gerçekleştirildiğini dile getiren Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, “Kurul toplantılarımızda iş sağlığı ve güvenliği üzerine kurumumuz açısından önemli hususlara değinilmektedir. Yapılan sunuma yönelik tedbirlerimizi alarak, uygunsuz durumlara hızlıca çözüm bularak bütün birimlerimizde iş sağlığı ve güvenliği konusunu ne kadar dikkate aldığımızı göstermekteyiz” ifadelerini kullandı.