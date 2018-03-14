Çamlıca öğrencileri, 14 Mart Tıp Bayramını unutmadı

Özel Malatya Çamlıca Okulları öğrencileri, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç.Dr. Mehmet Keleş’i ziyaret etti.

Çamlıca Okulları 4/A Sınıfı öğrencileri, beraberlerinde Müdür yardımcısı Ferdi Polat ve Sınıf Öğretmenleri Emrah Yılmaz’la birlikte Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ederek sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Keleş, tarafından makamda ağırlanan öğrenciler burada da başhekimle sohbet etti. Başhekim Doç. Dr. Mehmet Keleş, öğrencilere 14 Mart Tıp Bayramının ilk olarak ne zaman kutlanmaya başladığı hakkında da bilgi verdi.

Başhekim Yardımcıları Uzm. Dr. Muhammed Serdar Buğday ve Uzm. Dr. Ayşegül Altıntop Geçgil de öğrencileri makamlarında ağırladılar. Öğrenciler daha sonra hastane personeline ve hastalara karanfil dağıtarak hastane çalışanlarının tıp bayramlarını kutladı.