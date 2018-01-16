Çanakkale 112'ye gelen çağrıların yüzde 80'i asılsız ve gereksiz (2)

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE112 Acil Komuta Kontrol Merkezi'ni telefonun unuttuğu pin kodunu sorandan, canı sıkılıp dertleşmek isteyene, şarkı dinletene pek çok kişi arayarak gereksiz çağrılar ile meşgul ediyor. Geçen yıl gelen 272 bin 926 çağrının yüzde 80'inin asılsız ve gereksiz ihbarlar olduğu belirtildi.

Çanakkale'de 112 Acil Komuta Merkezi çalışanları, asılsız ihbarlar ve gereksiz çağrılar nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Çağrı merkezine gelen binlerce asılsız çağrı ve gereksiz ihbarlar sağlık hizmetlerinin aksamasına yol açıyor. 112 Acil Komuta Kontrol Merkezine 2017 yılında 272 bin 926 çağrı geldi. Bu çağrılardan 53 bin 734'ü vaka sayısı olarak kayıtlara geçti. 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi'nin yaklaşık yüzde 20'si vaka için aranırken, geriye kalan yüzde 80'lik kısmı ise vaka dışı görüşmelerin yanı sıra asılsız ve gereksiz ihbarlar oluşturuyor.

PIN KODUNU UNUTAN DA ARIYOR

Komuta Kontrol Merkezi'ne, 'Pin kodumu unuttum, öğrenebilir miyim?', 'Canım sıkılıyor, sohbet etmek istiyorum', 'Uyuyamıyorum' ve 'Sevgilimden ayrıldım' gibi gereksiz çağrıların geldiği belirtildi. 112 Acil Çağrı Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğine göre, çağrı merkezini asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul ettikleri tespit edilen kişilere 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre İl Valileri tarafından 250 Türk Lirası idari para cezası veriliyor. Tekerrür halinde bu ceza iki katı olarak uygulanıyor.