Çanakkale'de altı ayrı kalp cerrahisi işlemi aynı ameliyatta uygulandı

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyeleri Doç. Dr. Fatih Aşgün ve Yrd. Doç. Dr. Sonay Oğuz tarafından gerçekleştirilen operasyonla, Güldalı Hasırcı'ya (41), altı ayrı kalp cerrahisi işlemi aynı ameliyatta uygulandı. Ameliyattan sonra iki gün yoğun bakımda kalan Hasırcı, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Çanakkale'de Güldalı Hasırcı bir süredir devam eden nefes darlığı, göğüs ağrısı ve erken yorulma şikâyetleri ile ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu. Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı doktorları tarafından yapılan muayene ve tetkiklerinin ardından Hasırcı'nın üç kalp kapağında ciddi düzeyde kaçak olduğu, kalp damarlarında daralma geliştiği ve kalp içinde doğuştan gelen bir delik bulunduğu tespit edildi. Kalp konseyi, hastanın ameliyat olması gerektiğini belirtti.

Aynı ameliyatta birden fazla işlemin uygulanması zorunlu olduğundan operasyonun yüksek risk taşıdığı, hasta ve yakınlarına açıklandı. Kalbindeki rahatsızlık nedeniyle günlük sıradan işlerini dahi yerine getiremez hale gelen Güldalı Hasırcı, ameliyatı kabul etti. Zorlu operasyon Doç. Dr. Fatih Aşgün ve Yrd. Doç. Dr. Sonay Oğuz tarafından gerçekleştirildi. 13 saat süren operasyonda, hastanın aort ve mitral kapakları değiştirilip, dar olduğu tespit edilen aort damarının kök kısmı genişletildi. Triküspit kapağına halka konularak onarım uygulandı. Daha önceden stent takılan ancak daralmış iki damarına baypas yapıldı. Kalbin iki kulakçığını birbirinden ayıran duvardaki doğuştan gelen delik dikilerek kapatıldı. Ameliyattan sonra iki gün yoğun bakımda kalan Güldalı Hasırcı, servisteki tedavisinin ardından sağlığına kavuştu ve taburcu edildi.