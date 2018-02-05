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Çanakkale’de yanık ünitesinde ilk operasyon yapıldı

SAĞLIK HABERLERİ | 05.02.2018 17:24 | Son Güncelleme

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi bünyesinde geçtiğimiz ay hizmete başlayan ve Çanakkale bölgesinde ilk olan Yanık Ünitesi’nde başarılı cerrahi girişimlere imza atılıyor.

Çanakkale’de yanık ünitesinde ilk operasyon yapıldı

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi bünyesinde geçtiğimiz ay hizmete başlayan ve Çanakkale bölgesinde ilk olan Yanık Ünitesi’nde başarılı cerrahi girişimlere imza atılıyor. Her türlü yanığın tedavi edildiği ünitede greft tedavisi de uygulanıyor.
Yanık üzerine eğitimi bulunan 5 uzman sağlık personeli ve 1 hekim kadrosu ile hizmet sunan Yanık Ünitesinde ilk kez greft tedavisi uygulandı. Diz bölgesinde kimyasal maddeyle oluşan yanık sonucunda doku defekti bulunan 55 yaşındaki erkek hastaya yine kendisinden alınan sağlam doku ile yanıklı bölgeye nakil uygulandı.
Yapılan işlemler hakkında bilgi aktaran Yanık Ünitesi Sorumlu Hekimi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Melih Bozyel, " Yaklaşık 1 ay önce hizmet vermeye başlayan Yanık Ünitemizde hastalarımızın ilk müdahaleleri yapılarak daha sonraki tedavilerini planlıyoruz. Gerek duyulduğunda ise Türkiye’deki yanık portalıyla koordine olup uygun merkezlere naklini sağlamaktayız. Yanık Ünitemizde kimyasal yanık sonrası yanmış dokunun sağlam dokuya kadar temizlenerek yine aynı hastanın kendisinden uygun bölgeden alınan kısmi deri dokusuyla defektif alan greftlenmiştir. Bu operasyon ünitemizde yapılan ilk ameliyat olma özelliğini taşımaktadır. Yanık Ünitemizde eğitimli ve tecrübeli bir ekiple Çanakkale ve bölgesine en iyi hizmeti vermeyi amaçlamaktayız. Bu sayede hastalarımız ünite şartlarında tedavileri yapılarak il dışına gitmelerine gerek duyulmayacaktır" ifadelerine yer verdi.

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