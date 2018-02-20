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Çanakkale’ye pedodonti uzmanı atandı

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.02.2018 12:58 | Son Güncelleme

Çanakkale Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine ilk defa Pedodonti (Çocuk Diş Hekimliği) Uzmanı atandı.Uzman diş hekimleriyle Çanakkale’ye en iyi sağlık hizmetini sunmayı amaçlayan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine ilk defa atanan Pedodonti uzmanın göreve başlamasıyla kurumun diş hekimi kadrosu güçlendi.2010 Yılında Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olan Dt.

Çanakkale’ye pedodonti uzmanı atandı

Çanakkale Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine ilk defa Pedodonti (Çocuk Diş Hekimliği) Uzmanı atandı.
Uzman diş hekimleriyle Çanakkale’ye en iyi sağlık hizmetini sunmayı amaçlayan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine ilk defa atanan Pedodonti uzmanın göreve başlamasıyla kurumun diş hekimi kadrosu güçlendi.
2010 Yılında Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olan Dt. Kamil Kahraman, 2015 Yılında aynı üniversitede Pedodonti ( Çocuk Diş Hekimliği ) alanında uzmanlığını tamamladı. Çanakkale Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine ataması yapılan Uzm. Dt. Kamil Kahraman çocuk hastalara hizmet vermeye başladı.
Pedodonti nedir?
Pedodonti ( Çocuk Diş Hekimliği ) bölümü, doğumdan ergenlik çağına kadar süregelen ve yaşamın büyüme ve gelişim bakımından çok önemli bir kesitinde yer alan 0-14 yaş arası bebek, çocuk ve gençlerin ağız ve diş sağlığını koruyup takip eden bölümdür. Pedodonti bölümünde çalışan pedodontist ( Çocuk Diş Hekimi ) çocukları fiziksel ve duygusal gelişimlerine göre tam ağız muayenelerini ve gerekli her türlü tedavi ve koruyucu uygulamalarını gerçekleştirmektedir. Çocuk Diş Hekimi, çocuğun diş ve yaş gelişimine göre doğru zamanda bu koruyucu uygulamaları yaparak çocukların ağız ve diş sağlıklarını olduğu kadar genel sağlıklarını da önemli ölçüde korumuş olur.

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