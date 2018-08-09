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Canan Karatay'dan olay yaratacak sözler

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.08.2018 09:47 | Son Güncelleme

Canan Karatay 'meslekten men edildi' iddialarıyla ilgili Hürriyet'ten Ayşe Arman'a konuştu. Karatay, hukuki sürecin devam ettiğini, Anayasa Mahkemesi'nden karar beklediklerini ifade etti. Ortada kesinleşmiş bir ceza varsa niye uygulanmadı diyen Karatay, "Adli tatile giriliyor, hoooop bunlar başlıyor köpürdetmeye. Ben zaten az konuşuyorum! Konuşsam, yer yerinden oynayacak!" vurgusu yaptı

Canan Karatay'dan olay yaratacak sözler

Türkiye'de meyve veren ağacın taşlandığını belirten Karatay, "Hastalar, artık doktorları sorguluyor. Mesele bu. İktidarlarını sarstım!" dedi.

Açıklamalarının toplumda doktorlarla ilgili kafa karışıklığına neden olduğunu belirten Karatay'ın Arman'a anlattıklarından öne çıkanlar şöyle:

"Canan Karatay’a önce meslekten men edildiği haberini sonra da yaz beslenmesini sordum...

- Hocam yine n’oldu? Tabipler Birliği, sizin kesinlikle ceza aldığınızı, meslekten men edildiğinizi iddia ediyor. Siz ise, “Öyle değil! Henüz itiraz hakkımız var. İtirazın sonucu belli olmadan bu kesin ifadeleri kullanamazlar. Hukuksuzluk yapıyorlar!” diyorsunuz... İki taraf da birbirini suçluyor. Biz kimin doğru söylediğini nereden bilelim...

Tabii çok haklısınız, nereden bileceksiniz. En son Anayasa Mahkemesi’ne başvurduk. Hukuk süreci devam ediyor yani, bitmedi. Zaten eğer ortada kesinleşmiş bir ceza var ise bu niye şimdiye kadar uygulanmadı? 3 sene oldu. Her sene bu zamanlar aynı şey oluyor, adli tatile giriliyor, hoooop bunlar başlıyor köpürdetmeye. Bu da biraz manipülasyon gibi geliyor bana...

- Devletin mahkemeleri bir ceza verdi mi?

Bakın, biz itiraz ettik. Hukuk süreci böyle bir şey. Onlar da itirazımıza itiraz ettiler, üst üste müracaatlar oldu. İdare Mahkemesi okumadan, gerekçe göstermeden, “Bu ceza uygulanacak!” dedi. Biz de Anayasa Mahkemesi’nde itiraz hakkımızı kullandık, neticeyi bekliyoruz. Şubat 2018’de müracaat etmişiz. Anayasa Mahkemesi de 13 Mart’ta bizim müracaatımızı kabul etmiş. Sonucu bekliyoruz. Henüz “Cezası kesinleşti!” diye bir şey yok yani. Ama bunlar adli tatil başlar başlamaz bunu yapıyorlar. Bu haberi, temcit pilavı gibi basına servis ediyorlar. E çünkü yazın bu sıcakta okunuyor bu haberler!

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Anahtar Kelimeler:
Canan Karatay ayşe arman

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Konuşmasan daha iyi. Gereğinden fazla konuşunca sözün kıymeti kalmıyor, konuşman bilim değil magazin olmaya başlıyor. Sen gereğinden fazla konuşuyursun.
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