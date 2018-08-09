Canan Karatay'dan olay yaratacak sözler

Türkiye'de meyve veren ağacın taşlandığını belirten Karatay, "Hastalar, artık doktorları sorguluyor. Mesele bu. İktidarlarını sarstım!" dedi.

Açıklamalarının toplumda doktorlarla ilgili kafa karışıklığına neden olduğunu belirten Karatay'ın Arman'a anlattıklarından öne çıkanlar şöyle:

"Canan Karatay’a önce meslekten men edildiği haberini sonra da yaz beslenmesini sordum...

- Hocam yine n’oldu? Tabipler Birliği, sizin kesinlikle ceza aldığınızı, meslekten men edildiğinizi iddia ediyor. Siz ise, “Öyle değil! Henüz itiraz hakkımız var. İtirazın sonucu belli olmadan bu kesin ifadeleri kullanamazlar. Hukuksuzluk yapıyorlar!” diyorsunuz... İki taraf da birbirini suçluyor. Biz kimin doğru söylediğini nereden bilelim...

Tabii çok haklısınız, nereden bileceksiniz. En son Anayasa Mahkemesi’ne başvurduk. Hukuk süreci devam ediyor yani, bitmedi. Zaten eğer ortada kesinleşmiş bir ceza var ise bu niye şimdiye kadar uygulanmadı? 3 sene oldu. Her sene bu zamanlar aynı şey oluyor, adli tatile giriliyor, hoooop bunlar başlıyor köpürdetmeye. Bu da biraz manipülasyon gibi geliyor bana...