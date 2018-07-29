Canan Karatay'a büyük şok! Bunu hiç beklemiyordu

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ın üç yıl önce yaptığı bu açıklamanın ardından harekete geçen Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, 5 Ocak 2015’te Karatay’ı, İstanbul Tabip Odası’na şikayet etmişti.

CANAN KARATAY KARARA İTİRAZ ETMİŞ ANCAK SONUÇ ALAMAMIŞTI

Yapılan soruşturma sonunda 6 Ekim 2015’te Karatay’ın “15 gün meslekten alıkoyma cezasıyla cezalandırılması”na karar verilmişti. Karatay, bu karara itiraz etmiş, ama sonuç alamamıştı.

Bunun üzerine Karatay, kararının iptali istemiyle 8 Ağustos 2016’da Ankara 12. İdare Mahkemesi’ne iptal davası açmış ancak mahkeme bu talebi de "Disiplin cezası yerindedir" diye reddetmişti.

