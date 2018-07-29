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Canan Karatay'a büyük şok! Bunu hiç beklemiyordu

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.07.2018 19:46 | Son Güncelleme

"Gebelikte şeker yüklemesi testi bebeği zehirliyor" şeklindeki açıklaması nedeniyle şikayet edilen Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay’ın 15 gün süreyle meslekten men cezası, Danıştay 8. Dairesi tarafından onandı.

Canan Karatay'a büyük şok! Bunu hiç beklemiyordu

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ın üç yıl önce yaptığı bu açıklamanın ardından harekete geçen Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, 5 Ocak 2015’te Karatay’ı, İstanbul Tabip Odası’na şikayet etmişti.

CANAN KARATAY KARARA İTİRAZ ETMİŞ ANCAK SONUÇ ALAMAMIŞTI

Yapılan soruşturma sonunda 6 Ekim 2015’te Karatay’ın “15 gün meslekten alıkoyma cezasıyla cezalandırılması”na karar verilmişti. Karatay, bu karara itiraz etmiş, ama sonuç alamamıştı.

Bunun üzerine Karatay, kararının iptali istemiyle 8 Ağustos 2016’da Ankara 12. İdare Mahkemesi’ne iptal davası açmış ancak mahkeme bu talebi de "Disiplin cezası yerindedir" diye reddetmişti.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
İşi gücü bilim değil değil magazin dünyasında yer almak olan bu moruğa itibar etmiyorum. 25 bin Tl'yi poşete koyup dolandırıcılara veren bu teyze aklı çoksa kendine kullansın.
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