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Canan Karatay'dan antidepresan uyarısı: Abim intihar etti

SAĞLIK HABERLERİ  | 25.02.2018 09:51 | Son Güncelleme

Her açıklaması tartışma yaratan Canan Karatay'dan yine tartışma yaratacak bir iddia geldi. "Günümüzde peynir-ekmek gibi antidepresan kullanılıyor" diyen Canan Karatay, "Tabii ki işe yaradığı da oluyor ama kişiliği bozduğu, intihara sürüklediği de oluyor. Ben iki aile büyüğümü de antidepresan yüzünden kaybettim" şeklinde konuştu.

Canan Karatay'dan antidepresan uyarısı: Abim intihar etti

Hürriyet gazetesinden Ayşe Arman'a konuşan Canan Karatay, bu kez antidepresanlarla ilgili çarpıcı sözler sarf etti:

Günümüzde peynir-ekmek gibi antidepresan kullanılıyor. Tabii ki işe yaradığı da oluyor ama kişiliği bozduğu, intihara sürüklediği de oluyor. Ben iki aile büyüğümü de antidepresan yüzünden kaybettim. Biri abimdi, intihar etti. Babamı kaybettiğimizde, o 25, ben 24 yaşındaydım. Tıp öğrencisiydik. Herkes babasını kaybedince üzülür, biz de çok sarsıldık. Abim depresyona girdi. Bu da normal. Normal olmayan, depresyon yaşıyor diye dönemin en önemli hekimlerinin ona üç ayrı antidepresan vermesi. Ve o ilaçlar onu kötü etkiledi, sonunda da intihar etti. Diğer aile büyüğüm de halamın oğluydu. O da antidepresan kullanıyordu. Bağırsak felci oldu.

Ayşe Arman'ın Canan Karatay'la yaptığı mülakatı okumak için tıklayın

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Canan Karatay intihar

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
yorum yaptıkça bu bunak kadın hep gündemde kalıyor... yorum yok
YETER CANAN KARATAY. GÜNDEMDEN DÜŞMEMEK İÇİN HERGÜN BİRŞEY İCAT EDİYORSUN
hocam ALLAH size uzun ömür versin...siz gerçekten lazımsınız TÜRK MİLLETİNE.......
12 yaşında çocuklara bile sakinleştirici ilaç veriliyor artık. biz küçükken ne iki yaş sendromu vardı ne dört yaş sendromu. bir ergenliğimiz oldu onda da annemize yemezdi kapıları çarpıp kaprisler yapmaya otururduk yerimizde. şimdi herkes bunalım herkes depresif. 6 yaşında çocuk bile hiperaktif diye ilaç kullanıyor. büyüyünce ne verecekler acaba?!
Bunlar çok tehlikeli sözler. Sen o 2 kişiyide anti depresan yüzünden değil depresyon yüzünden kaybettin. Toprakları bol olsun.
evet sayin hocam sizide etkilemis
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