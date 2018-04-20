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Canan Karatay'dan öğrencilere 'kurtlu elma yiyin' tavsiyesi

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.04.2018 16:26 | Son Güncelleme

Burdur'da bir söyleşiye katılan Canan Karatay öğrencilere sağlıklı beslenme konusunda tavsiyelerde bulundu. Karatay, "Organik üretilmeyen hiçbir meyveyi yemeyeceksiniz. Anamur muzu yiyin, kurtlu elma, kurtlu meyve yiyin. Kurtlar ilaçlı hiçbir şeye dokunmazlar" dedi.

Canan Karatay'dan öğrencilere 'kurtlu elma yiyin' tavsiyesi

Burdur’un Bucak ilçesinde Ayşe Sak Ortaokulu’nda ’AB Erasmus +K219 Sağlıklı Yaşam Mutlu Yaşamdır’ proje kapsamında söyleşiye katılan Prof. Dr. Canan Karatay, öğrencilere sağlık beslenme konusunda bilgiler verdi.

DHA'nın haberine göre İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Ayşe Sak Ortaokulu’nda, öğrenci ve velilere sağlık yaşam konusunda bilgi verdi. Prof. Dr. Canan Karatay, insan yaşamının ve sağlığının bağırsaklarda olduğunu söyledi. Prof. Dr. Karatay, "Geleceğimiz bağırsaklarda başlar, bağırsakları sağlıklı tutuğumuz sürece hastalanmayız. Bağırsaklarımız ağzımızdan başlayarak tüm vücudumuzu kaplayarak bir futbol sahası genişliğindedir. Bağırsaklarımızda üç trilyona yakın mikrop, virüs ve bakteri var. Bu virüs ve bakterilerden dost ve düşman olanlar var. Dost olan bakterileri çoğaltır, düşman olanlardan kurtulursak hastalanmayız" dedi.

Rafine olmuş, işlem görmüş tuz, şeker ve unun ağızdan girmesiyle dost bakterilerin öldüğünü, bağırsaklardaki kötü bakteri, virüs ve mikropların arttığını vurgulayan Canan Karatay, "Her türlü şeker ve tatlı zehirdir. Bir de mısır şurubu şekeri var. Beyaz şekerden 7 kat daha zehirlidir. Bu şekerler karaciğeri yağlandırıyor. Her türlü hastalıkların önünü açıyor" dedi.

’SOFRA TUZU İNSAN VÜCUDU İÇİN ÜRETİLMEMİŞTİR’

İnsanın beslenmesinde en etkili maddelerden biriside tuz olduğunu söyleyen Canan Karatay, "Rafine tuzunu kesinlikle yemeyiniz. Rafine tuzları insanın yenmesi için yapılmamıştır. Makine ve temizlik ürünlerinin üretimi için kullanılır. Endüstride kullanılmaktadır. Eğer tuz yiyeceksiniz hiçbir zararı olmayan kaya tuzu yiyiniz. Rafine edilmiş kimyasal eklenmiş rafine tuzu tüketmeyin" dedi.

TIP İLERLEMİYOR, TEKNOLOJİ İLERLİYOR

Sağlıklı beslenme konusunda da örnekler veren Canan Karatay, "İmkanınız var ise doğal tereyağı yiyin, kırmızı eti yağı ile birlikte tüketin, yağsız yerseniz vücuda hiçbir faydası olmaz. Mevsiminde doğal olan sebzeleri yiyeceğiz, lüzumsuz ilaç kullanmayın. Organik üretilmeyen hiçbir meyveyi yemeyeceksiniz. Anamur muzu yiyin, kurtlu elma, kurtlu meyve yiyin. Kurtlar ilaçlı hiçbir şeye dokunmazlar. En sağlıklı meyve ilaçlanmadığı zaman zeytindir, en iyi meyve suyu da zeytin yağıdır. Her ün bol bol zeytinyağı içebilirsiniz. Ekmek yerine günde 5-10 tane haşlanmış köy yumurtası yiyin" diye konuştu.

Prof. Dr. Karatay, fındık, fıstık, cevizin kan yaptığını büyümeye de çok faydalı olduğunu söyledi. Prof. Dr. Canan Karatay, sunumunun ardından öğrencilerin ve velilerin sorularını da cevaplandırdı.

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Canan Karatay Burdur Bucak

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