Canan Karatay'dan öğrencilere 'kurtlu elma yiyin' tavsiyesi

Burdur’un Bucak ilçesinde Ayşe Sak Ortaokulu’nda ’AB Erasmus +K219 Sağlıklı Yaşam Mutlu Yaşamdır’ proje kapsamında söyleşiye katılan Prof. Dr. Canan Karatay, öğrencilere sağlık beslenme konusunda bilgiler verdi.

DHA'nın haberine göre İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Ayşe Sak Ortaokulu’nda, öğrenci ve velilere sağlık yaşam konusunda bilgi verdi. Prof. Dr. Canan Karatay, insan yaşamının ve sağlığının bağırsaklarda olduğunu söyledi. Prof. Dr. Karatay, "Geleceğimiz bağırsaklarda başlar, bağırsakları sağlıklı tutuğumuz sürece hastalanmayız. Bağırsaklarımız ağzımızdan başlayarak tüm vücudumuzu kaplayarak bir futbol sahası genişliğindedir. Bağırsaklarımızda üç trilyona yakın mikrop, virüs ve bakteri var. Bu virüs ve bakterilerden dost ve düşman olanlar var. Dost olan bakterileri çoğaltır, düşman olanlardan kurtulursak hastalanmayız" dedi.

Rafine olmuş, işlem görmüş tuz, şeker ve unun ağızdan girmesiyle dost bakterilerin öldüğünü, bağırsaklardaki kötü bakteri, virüs ve mikropların arttığını vurgulayan Canan Karatay, "Her türlü şeker ve tatlı zehirdir. Bir de mısır şurubu şekeri var. Beyaz şekerden 7 kat daha zehirlidir. Bu şekerler karaciğeri yağlandırıyor. Her türlü hastalıkların önünü açıyor" dedi.