HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Canan Karatay'dan Ramazan Bayramı öncesi flaş şeker uyarısı

SAĞLIK HABERLERİ  | 08.06.2018 08:12 | Son Güncelleme

Prof. Dr. Canan Karatay, Ramazan Bayramı öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bayramda şeker tüketimi için uyarılarda bulunan Karatay, 'şeker yemeyin diyorum çünkü hepsinde sağlığı mahfeden mısır şurubu var.' ifadelerini kullandı. Meyve tüketimine de dikkat çeken Karatay 'Meyveyi kurtlu bulursanız yiyin' dedi.

Canan Karatay'dan Ramazan Bayramı öncesi flaş şeker uyarısı

İç Hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Ramazan Bayramı'nda şeker tüketimiyle ilgili uyarılar yaparken, yaz meyveleri için de bir tavsiyede bulundu: Meyveyi kurtlu bulursanız yiyin.

Sözcü'den Hande Zeyrek'e konuşan Karatay'ın Ramazan Bayramı ile ilgili açıklamaları şöyle:

Önümüz Ramazan Bayramı namı diğer “Şeker Bayramı”. Bir yandan tatiller de başladı. Kendimizi nasıl tutacağız?

Şimdiden herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Şeker yemeyin diyorum çünkü hepsinde sağlığı mahfeden mısır şurubu var. Sağlığı mahfeden mısır şurubu şekeri. Beyaz şekerden 7 kat daha fazla hücrelerimizi bozuyor. Yani 7 kat daha toksik. Karaciğerimizi yağlandırıyor. Eğer kiloluysanız, tansiyonunuz varsa, eğer şeker hastasıysanız ‘şekersizdir' adı altında sunulan hiçbir şeyi yememeniz lazım. Bizde tabii ki ikram çok önemli. Ama ayıp oluyor ikram ediyorlar diye de almak olmaz. Herkes kendi sağlığını düşünmek zorunda. Ramazan Bayramı'nda şeker yerine fındık fıstık ikram etsinler. Kuru incir, kuru kayısı, çekirdekli üzüm en sağlıklı şeyler. Çocuklara da bunları versinler şeker dağıtmak yerine. Şeker en tatlı zehirdir. Bayramımızı zehir etmeyelim.

Bayramın olmazsa olmazı baklava yer miydiniz?

Ben bayramdan bayrama 1 dilim baklava yerim. O da bulabilirsem tabii…

**'EN SAĞLIKLI MEYVE KURTLU ELMA, ZEYTİNDİR'

Yazın meyve çeşitliliği artıyor. Karpuz peynirle öğün geçirenler oluyor.. Meyvesiz yapamayanlara ne diyorsunuz?

Ben karpuz diyeti falan bilmem kardeşim. Ama karpuz, kavun trigliserid dediğimiz tehlikeli yağları yükseltiyor, kanınızda ürik asidi yükseltiyor. Hastaların durumuna göre konuşuyorum. Ama tabii ki kurtlu elma yiyin diyorum. Tarım zehirleriyle yıkanmış meyvelere dokunmayın diyorum. Kavun, karpuz sıvı şekerdir. Şekeriniz varsa, gut hastasıysanız, daha da yükseltiyor ve karaciğerinizi, göbeğinizi, gırtlağınızı her yerinizi yağlandırıyorsunuz. En sağlıklı meyve kurtlu elma, zeytindir.

Hocam meyvesiz hayat geçmez hele ki yazın… Kiraz, çilek…

Bakın yurtdışında yayınlanan bir makalede erken yaştaki obezite, çocukların öğrenmesini ve hafızasını bozuyor diyor. Hapur hupur yerseniz oluyor bunlar. Niçin meyve yemeyin diyorum Amerikan FDA verilerine göre 1950'deki bir elmada 4.5 miligram demir var. Ama 1998'de 26 elma yerseniz 0.18 miligram demir alınıyor. Sadece fruktoz içeriyor ve bütün hastalıkların sebebi bu. Onun için yemeyin diyorum. Yemeseniz ne olur ölür müsünüz? Kurtlu bulursanız yersiniz meyveleri. Fruktoz göbekte yangın yapıyor. Üstelik bir de tarım zehirleri var… Bütün hastalıkların altında bunlar yatıyor. Kalp, otizm, parkinson, alzheimer başlangıcı oluşuyor. Bunun altında insülin yüksekliği yatıyor. Un ve ekmek de dahil.


PARTNERDiyeti bozduDiyeti bozdu
Samsun'da 2 TL'lik döner satışına sıkı denetimSamsun'da 2 TL'lik döner satışına sıkı denetim
Avustralyalı hastaya, İzmir'de karaciğer nakliAvustralyalı hastaya, İzmir'de karaciğer nakli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Canan Karatay Ramazan Bayramı şeker Meyve

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

Mahir Ünal çok fena ters köşe oldu! Adile Naşit skandalı

Mahir Ünal çok fena ters köşe oldu! Adile Naşit skandalı

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OHAL ve bedelli askerlik açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OHAL ve bedelli askerlik açıklaması

Esra-Ceyda Ersoy kardeşler yeni kliplerinde dekolte yasağı getirdi

Esra-Ceyda Ersoy kardeşler yeni kliplerinde dekolte yasağı getirdi

Mersin mitinginde Erdoğan konuşurken kalabalıklar alanı terk etti

Mersin mitinginde Erdoğan konuşurken kalabalıklar alanı terk etti

İlginizi Çekebilir

Eğer çorapla uyuyorsanız...

Eğer çorapla uyuyorsanız...

Oruçluyken ağız kokusunu önlemenin yolları!

Oruçluyken ağız kokusunu önlemenin yolları!

Doktorlar göz kanseri olduğunu fark edemedi, yüzünde dev bir delik oluştu

Doktorlar göz kanseri olduğunu fark edemedi, yüzünde dev bir delik oluştu

Canan Karatay en sağlıklı yemeği açıkladı! Dünyanın en sağlıklı yemeği hangisi?

Canan Karatay en sağlıklı yemeği açıkladı! Dünyanın en sağlıklı yemeği hangisi?

Canan Karatay yine şaşırttı! Botoks yerine ilginç öneri

Canan Karatay yine şaşırttı! Botoks yerine ilginç öneri

Okuyucu Yorumları 1 yorum
ya ne kadar doğru, mesela tütün bitkisi yeşilken bile hiç bir hayvan yemiyor. patlıcanda nikotin var patlıcanı da hiç bir hayvan yemiyor. kadın kurtlu meyve bulursanız yiyin diyor. doğru. kurt eğer bir meyveyi yiyorsa o meyvede sıkıntı yok demektir. ama kurt bile yemiyorsa siz de yemeyin var bir sıkkıntı diyor...
Diğer Haberler
Hastalıkların temeli çürük dişlere uzanıyor

Hastalıkların temeli çürük dişlere uzanıyor

Güneşle gelen cilt lekelerine dikkat!

Güneşle gelen cilt lekelerine dikkat!

B12 eksikliği hangi hastalık habercisi?

B12 eksikliği hangi hastalık habercisi?

Sigara içmek gözleri kör ediyor

Sigara içmek gözleri kör ediyor

Erkeklere çok kötü haber! 50 yıl içinde...

Erkeklere çok kötü haber! 50 yıl içinde...

Hipospadias ve ameliyatlarına doğru yaklaşım

Hipospadias ve ameliyatlarına doğru yaklaşım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.