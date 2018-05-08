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Canan Karatay en sağlıklı yemeği açıkladı! Dünyanın en sağlıklı yemeği hangisi?

SAĞLIK HABERLERİ  | 08.05.2018 20:28 | Son Güncelleme

Ünlü İç Hastalıklar ve Kardioloji Uzmanı, Prof. Dr. Canan Karatay Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'ı ziyaret etti. Ziyaret sırasından doğru beslenme hakkında açıklamalar yaptı. Karatay, en sağlıklı yemeğin "Işkın" olduğunu söyledi.

Canan Karatay en sağlıklı yemeği açıkladı! Dünyanın en sağlıklı yemeği hangisi?

İç Hastalıklar ve Kardiyoloji Uzmanı, Prof. Dr. Canan Karatay Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yılmaz’a yaptığı ziyaret sırasında önemli açıklamalar yaptı. İnsan vücudu için en sağlıklı yemeği açıklayan Karatay, az bilinen bu yöresel yemeğin birçok önemli faydası olduğunu belirtti.

ışkın

IŞKIN'IN FAYDALARINI ANLATTI

Yöresel bir yemek olarak tüketilen ışkının faydalarından bahseden Prof. Dr. Canan Karatay, vatandaşlara sık sık ışkın tüketmesini tavsiye etti. Kameralar önünde ışkını bir muz gibi soyarak tüketen Karatay, az bilinen bu mucizevi yiyecek üzerine açıklamalar yaptı. Prof. Dr. Canan Karatay ışkın yemeği hakkında şu açıklamalarda bulundu:

' C VİTAMİNİ DOLU'

"Üzerine yumurta gelince dünyanın en sağlıklı yemeğidir. Bir kere antioksidan, vitamin, C vitamini dolu" Işkının kalp dostu bir yemek olduğundan bahseden Karatay, ışkının sadece kalp dostu bir yiyecek değil aynı zamanda karaciğer, tiroit ve beyin üzerinde de etkileri olan bir yiyecek olduğunu sözlerine ekledi.

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