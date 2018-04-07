Canan Karatay, Gebze’ye geliyor

Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Prof. Dr. Canan Karatay, Gebze’de konferans verecek.

Gebze Belediyesi kültür- sanat etkinliklerine devam ediyor. Bu kapsamda Prof. Dr. Canan Karatay 11 Nisan Salı günü Gebzelilerle buluşacak. Gebze Kültür Merkezi salonunda saat 15.00’de düzenlenecek ve katılımın ücretsiz olduğu konferansta Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı beslenmenin sırlarını anlatacak.