Canan Karatay: Modern anneler egoist, şımarık!

Milliyet'ten Buket Aydın'a konuşan Karatay, "Ekmek hiç yemeyin" diyerek, şeker ve ilaç endüstrisini ve bazı sağlık uygulamalarını eleştirdi. Canan Karatay’ın 'modern anneler' diye adlandırdığı, eğitim düzeyi yüksek günümüz kadınlarına yönelik “Annelik fedakarlık ister, şimdiki gençler hazır yiyici ve paylaşmayı bilmiyor. Kendi rahatlarını düşünüp, çocuklarının eline tablet vermesinler" ifadeleri dikkat çekti.

İşte o röportajdan öne çıkanlar:

-Bizim garip birinciliklerimiz var. OECD ülkeleri arasında hem antibiyotik kullanımı hem de antidepresan kullanımında birinciyiz. Kısacası ilaçlar konusunda rekorlar kırıyoruz.

Kusura bakmasınlar, doktorlar biraz durup düşünsünler “Biz neden bu kadar ilaç yazıyoruz” diye. İlaç kullanımı bağırsakta bulunan doğal florayı mahvediyor. Antidepresan kullananların büyük çoğunluğu uzun vadede intihara yönelebiliyor. Bağırsaklardaki hücrelerimiz artık ikinci beynimiz. Beynimizden daha çok seratonin üretiyor. Yani mutluluğumuzun sebebi bağırsaklarımızdaki dost bakterilerin çoğalmasına bağlıdır.