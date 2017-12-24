Canan Karatay: Modern anneler egoist, şımarık!

Milliyet'ten Buket Aydın'a konuşan Karatay, "Ekmek hiç yemeyin" diyerek, şeker ve ilaç endüstrisini ve bazı sağlık uygulamalarını eleştirdi. Canan Karatay’ın 'modern anneler' diye adlandırdığı, eğitim düzeyi yüksek günümüz kadınlarına yönelik “Annelik fedakarlık ister, şimdiki gençler hazır yiyici ve paylaşmayı bilmiyor. Kendi rahatlarını düşünüp, çocuklarının eline tablet vermesinler" ifadeleri dikkat çekti.
İşte o röportajdan öne çıkanlar:
-Bizim garip birinciliklerimiz var. OECD ülkeleri arasında hem antibiyotik kullanımı hem de antidepresan kullanımında birinciyiz. Kısacası ilaçlar konusunda rekorlar kırıyoruz.
Kusura bakmasınlar, doktorlar biraz durup düşünsünler “Biz neden bu kadar ilaç yazıyoruz” diye. İlaç kullanımı bağırsakta bulunan doğal florayı mahvediyor. Antidepresan kullananların büyük çoğunluğu uzun vadede intihara yönelebiliyor. Bağırsaklardaki hücrelerimiz artık ikinci beynimiz. Beynimizden daha çok seratonin üretiyor. Yani mutluluğumuzun sebebi bağırsaklarımızdaki dost bakterilerin çoğalmasına bağlıdır.
-Antidepresan kullanma yaşı da çok düştü değil mi?
Artık modern annelerin egoistliğinden, şımarıklığından 10 yaşındaki çocuk afacan diye hemen psikiyatriste gidip, antidepresanla tedavi ediliyor. Yazıktır, ayıptır, günahtır! Çocukların bu kadar hiperaktif ve bu kadar sinirli olmasının altında şekerli ve şekersiz gazlı içecekler, fastfoodlar ve abur cubur diye tabir ettiğimiz yiyecekler yatmaktadır. Lüzumsuz kimyasalların vücuda girmesi beyni deli ediyor zaten. Çünkü çocuklara ne versen çocuklar odur. Bir elma şekeri verdiğin zaman o çocuk dellenecek demektir, elma şekerinin üstündeki pembe boyadan.
-Anneler çocuklara telefonları, tabletleri veriyor... Yanında şekerler, çikolatalar, gazlı içecekler, cipsler... Sorunca “Çocuk istiyor ne yapayım” diyorlar... Aynı anneler sonra çocuğum obez oldu diye üzülüyor. Bu nasıl bir döngü hocam?
80’den sonra doğup da anne baba olanların hepsi hazır yiyeceklerin içine doğdu, hepsi AVM’lerin içine doğdu. Başka bir hayat olmadığını düşünüyorlar. 2 yaşındaki çocuğun önüne tablet veriyorlar. O tablet onun dadısı. Kendisi rahat. Ama o tabletin o çocuğun beyninde, sinirlerinde ne yaptığının farkında değil. Annelik kolay bir meslek değildir, müthiş fedakarlık ister. Ama şimdi yeni yetişen gençler kusura bakmasınlar çok egoist yetiştirildiler, paylaşmayı öğrenmeden, yaratıcılığı öğrenmeden yetiştiler. Hep hazır yiyici olarak, hazır şeyleri kullanarak yetiştiler. Bundan dolayı da hastalıklar arttı. Ruh hastalığı da, beden hastalığı da arttı. Ben beden hastalığını ruh hastalığından ayrı tutmuyorum. Çünkü vücutta bir tek kan dolaşımı var, vücudumuzun en ücra köşesine kadar onlar gidiyor. Kalp neyle besleniyorsa, beyin de, tiroit de, pankreasımız, karaciğerimiz, memelerimiz, bağırsaklarımız, üreme organlarımız da ondan besleniyor.
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