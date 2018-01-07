Canan Karatay'dan olay yaratacak 'botoks' önerisi

Adana'da düzenlenen 11'inci Çukurova Kitap Fuarı'na gelen Prof. Dr. Karatay, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği “Yaşam Boyu Sağlık” konulu söyleşide konuştu.
Sağlıklı beslenmenin ipuçlarını veren Karatay, yağlı kuzu etinin istenilen miktarda tüketilebileceğini anlattı.
Kelle paça yemeğinin de oldukça faydalı olduğunu kaydeden Prof. Dr. Karatay şöyle konuştu:
“Kelle paçayı bol bol yiyeceğiz. En doğal, en dengeli besin. Senelerce 'kolesterol yükseltiyor' diye yasaklandı. Ondan sonra da hastalıklar arttı. Bunlar vücudun ihtiyacı olan doğal protein, en doğal. Kollojen. Gidiyorlar botoks yaptırıyorlar. Kelle paça ye ihtiyacın kalmaz.”
İHA
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