Çankırı'da Otizm Farkındalık Günü yürüyüşü düzenlendi

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI'da 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü yürüyüşü düzenlendi. Etkinliğe katılan çocuklar, 'Benim rengimi fark et', 'Farklıyız fark edilmeyi bekliyoruz' ve 'Bizi karanlıkta bırakacağına bir ışık da sen yak' yazılı dövizler taşıdı.
Kucaklama Taşı mevkiinde başlayan yürüyüş Karatekin Parkı'nda basın açıklaması ile sona erdi. Burada konuşan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Tahsin Yıldırım, 2 Nisan tarihinin Birleşmiş Milletler tarafından Otizm Farkındalık Günü olarak ilan edildiğini söyledi. Yıldırım, otizm tedavisinde erken tanının önemli olduğunu belirterek, sonraki süreçte ise otizmli çocukların ve ailelerin yanında ve destekçi olmanın çok önemli olduğunu söyledi. Yıldırım’ın konuşmasının ardından katılımcılar tarafından gökyüzüne mavi balonlar uçuruldu.
Düzenlenen programa Vali Hamdi Bilge Aktaş, Vali Yardımcısı Abdullah Aslaner, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
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