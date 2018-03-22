HABER

Çarşamba köyünde modernize edilen sağlık evi hizmete açıldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.03.2018 13:45 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Domaniç ilçesine bağlı Çarşamba köyünde, modernize edilen sağlık evi hizmete açıldı.Çarşamba köyünde bulunan sağlık evinin eski ve yetersiz olması nedeniyle ilçe Kaymakamlığı ve ilçe esnaflarından Sinan Uysal tarafından tadilatı yaptırılarak modernize edilen sağlık evi hizmete açıldı.Açılışı, Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, Belediye Başkanı Sahvet Ertürk ve Başhekim Ayşe Karalar Baran gerçekleştirdi.Kaymakam Tufan Bağır Gilan, “Yaşlılarımız 2.

Çarşamba köyünde modernize edilen sağlık evi hizmete açıldı

Kütahya’nın Domaniç ilçesine bağlı Çarşamba köyünde, modernize edilen sağlık evi hizmete açıldı.
Çarşamba köyünde bulunan sağlık evinin eski ve yetersiz olması nedeniyle ilçe Kaymakamlığı ve ilçe esnaflarından Sinan Uysal tarafından tadilatı yaptırılarak modernize edilen sağlık evi hizmete açıldı.
Açılışı, Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, Belediye Başkanı Sahvet Ertürk ve Başhekim Ayşe Karalar Baran gerçekleştirdi.
Kaymakam Tufan Bağır Gilan, “Yaşlılarımız 2. katta bulunan sağlık evine çıkarken zorluk yaşıyorlardı. Kışın kayganlaşan zemin merdivenlerin kullanımı zorlaştırıyordu. İnşallah bundan sonra daha rahat edecekler. Burası Hayme Ana’ya yakışan bir yer oldu. Bundan sonra yapılan sağlık evlerine örnek olacaktır” dedi.
Kaymakam Gilan, sağlık evi yenilenmesi çalışmalarına katkı veren ilçe esnaflarından Sinan Uysal’a teşekkür belgesi takdim etti.(TY-EFE)

Çarşamba köyünde modernize edilen sağlık evi hizmete açıldı

Çarşamba köyünde modernize edilen sağlık evi hizmete açıldı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

'Yeni Torba Yasa' TBMM'de kabul edildi

'Yeni Torba Yasa' TBMM'de kabul edildi

Canlı yayında şok iddia! Ünlü sanatçının annesi ilaç verilerek öldürüldü

Canlı yayında şok iddia! Ünlü sanatçının annesi ilaç verilerek öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Özgüven eksikliğinizin nedeni dişleriniz olabilir!

Özgüven eksikliğinizin nedeni dişleriniz olabilir!

Unutkanlığınızın nedeni yaşlılık olmayabilir!

Unutkanlığınızın nedeni yaşlılık olmayabilir!

Lazer tedavisi ile gözlüklerinizden kurtulmak mı istiyorsunuz?

Lazer tedavisi ile gözlüklerinizden kurtulmak mı istiyorsunuz?

Kadınlarda görülen 8 kanser belirtisi

Kadınlarda görülen 8 kanser belirtisi

Sağlıklı yaşam araçları projesi rekor kırdı

Sağlıklı yaşam araçları projesi rekor kırdı

Bel soğukluğu (gonore) nedir, belirtileri ve tedavisi nelerdir?

Bel soğukluğu (gonore) nedir, belirtileri ve tedavisi nelerdir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.