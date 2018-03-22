Kütahya’nın Domaniç ilçesine bağlı Çarşamba köyünde, modernize edilen sağlık evi hizmete açıldı.

Çarşamba köyünde bulunan sağlık evinin eski ve yetersiz olması nedeniyle ilçe Kaymakamlığı ve ilçe esnaflarından Sinan Uysal tarafından tadilatı yaptırılarak modernize edilen sağlık evi hizmete açıldı.

Açılışı, Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, Belediye Başkanı Sahvet Ertürk ve Başhekim Ayşe Karalar Baran gerçekleştirdi.

Kaymakam Tufan Bağır Gilan, “Yaşlılarımız 2. katta bulunan sağlık evine çıkarken zorluk yaşıyorlardı. Kışın kayganlaşan zemin merdivenlerin kullanımı zorlaştırıyordu. İnşallah bundan sonra daha rahat edecekler. Burası Hayme Ana’ya yakışan bir yer oldu. Bundan sonra yapılan sağlık evlerine örnek olacaktır” dedi.

Kaymakam Gilan, sağlık evi yenilenmesi çalışmalarına katkı veren ilçe esnaflarından Sinan Uysal’a teşekkür belgesi takdim etti.(TY-EFE)