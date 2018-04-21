HABER

Çavdarhisar’ın sağlık sorunları konuşuldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.04.2018 12:07 | Son Güncelleme

Kütahya İl Sağlık Müdürü İsmail Zehir ve Halk Sağlığı Hizmetler Başkanı Dr.

Çavdarhisar’ın sağlık sorunları konuşuldu

Kütahya İl Sağlık Müdürü İsmail Zehir ve Halk Sağlığı Hizmetler Başkanı Dr. Erkan Gaygısız, Çavdarhisar Kaymakamı Kadir Yurdagül’ü makamında ziyaret etti.
Kaymakam Yurdagül ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, ’’ İl Sağlık Müdürü İsmail Zehir ve Halk Sağlığı Hizmetler Başkanı Dr. Erkan Gaygısız’a ilçemiz hakkında bilgiler verdik. İlçe hastanemiz hakkında konuştuk. Çavdarhisar hastahanemizde eksik olan malzemeleri konuştuk. Kendileri yardımcı olacaklarını söylediler, İlçe devlet hastanemiz ve İlçe sağlık hizmetleri ile ilgili fikir alışverişinde bulunulduk. İnşallah Hastanemizde bulunan eksiklerimiz kısa sürede giderilecek. Kendilerine ziyaretlenden dolayı teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı. (YD-EFE)

İstiklal Marşı ile ilgili sözleri salonu boşalttırdıİstiklal Marşı ile ilgili sözleri salonu boşalttırdı
Canan Karatay yine ezber bozdu!Canan Karatay yine ezber bozdu!
Sonunda geliyor! iPhone SE 2 gerçek olmaya çok yakın!Sonunda geliyor! iPhone SE 2 gerçek olmaya çok yakın!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Öğretmen Ayşe Çelik, 8 aylık bebeğiyle bugün cezaevine girdi

Öğretmen Ayşe Çelik, 8 aylık bebeğiyle bugün cezaevine girdi

Murat Boz, Aslı Enver ayrılığının ardından ilk defa konuştu

Murat Boz, Aslı Enver ayrılığının ardından ilk defa konuştu

Abdullah Gül'ün zor kararı!

Abdullah Gül'ün zor kararı!

İstiklal Marşı ile ilgili sözleri salonu boşalttırdı

İstiklal Marşı ile ilgili sözleri salonu boşalttırdı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayları rahatsızlık yarattı!

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayları rahatsızlık yarattı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kanser tedavisinde çığır açacak buluş!

Kanser tedavisinde çığır açacak buluş!

Canan Karatay'dan öğrencilere 'kurtlu elma yiyin' tavsiyesi

Canan Karatay'dan öğrencilere 'kurtlu elma yiyin' tavsiyesi

Kemiklerim güçlensin derken bu yanlışlara düşmeyin

Kemiklerim güçlensin derken bu yanlışlara düşmeyin

Bademin 9 önemli faydası

Bademin 9 önemli faydası

'Kemiklerim güçlensin' derken bu 5 yanlışa düşmeyin!

'Kemiklerim güçlensin' derken bu 5 yanlışa düşmeyin!

"İlaç gibi yutulan kapsül robotlar ile biyopsi yapılabilecek"

"İlaç gibi yutulan kapsül robotlar ile biyopsi yapılabilecek"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.