Çavdarhisar’ın sağlık sorunları konuşuldu

Kütahya İl Sağlık Müdürü İsmail Zehir ve Halk Sağlığı Hizmetler Başkanı Dr. Erkan Gaygısız, Çavdarhisar Kaymakamı Kadir Yurdagül’ü makamında ziyaret etti.

Kaymakam Yurdagül ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, ’’ İl Sağlık Müdürü İsmail Zehir ve Halk Sağlığı Hizmetler Başkanı Dr. Erkan Gaygısız’a ilçemiz hakkında bilgiler verdik. İlçe hastanemiz hakkında konuştuk. Çavdarhisar hastahanemizde eksik olan malzemeleri konuştuk. Kendileri yardımcı olacaklarını söylediler, İlçe devlet hastanemiz ve İlçe sağlık hizmetleri ile ilgili fikir alışverişinde bulunulduk. İnşallah Hastanemizde bulunan eksiklerimiz kısa sürede giderilecek. Kendilerine ziyaretlenden dolayı teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı. (YD-EFE)