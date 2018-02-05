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Çavuşoğlu’ndan Kamıl’a ziyaret

SAĞLIK HABERLERİ | 05.02.2018 11:32 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, kalp krizi geçirerek yoğun bakıma alınan AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Adnan Kamıl’ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.Geçtiğimiz günlerde aniden rahatsızlanarak Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kardiyoloji Bölümüne kaldırılan Adnan Kamıl’ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunan Çavuşoğlu’na AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman da eşlik etti.

Çavuşoğlu’ndan Kamıl’a ziyaret

Başbakan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, kalp krizi geçirerek yoğun bakıma alınan AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Adnan Kamıl’ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
Geçtiğimiz günlerde aniden rahatsızlanarak Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kardiyoloji Bölümüne kaldırılan Adnan Kamıl’ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunan Çavuşoğlu’na AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman da eşlik etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kamıl, “Gerek arayan, gerekse ziyaretime gelen partimizin her kademesinde görev alan dava arkadaşlarıma, eş ve dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu ziyaretler bana ayrı bir güç verdi” diye konuştu.

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