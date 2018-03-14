Çelenk Tıp Bayramını Kutladı

MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk, 14 Mart Tıp Bayramını yayımladığı mesajla kutladı.

Sosyal devlet anlayışının önemli unsurlarından birisinin sağlık hizmeti olduğunu Belirten Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk, sağlık mesleğini icra eden sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı Haftası’nı yayımladığı mesajla kutladı.

Çelenk mesajında, “Hükümetin sağlık politikalarına ve sağlığa yapılan yatırımın insana, dolayısıyla bununda geleceğe yapılan en büyük yatırım olacağı düşüncesi ile sağlıkta dönüşüm programı başlatılmış çok ciddi mesafeler alınmıştır. Bu sayede vatandaşlarımız istedikleri kurumdan istedikleri şekilde yararlanma imkanı bulmuşlardır. Hastanelerimizin ve sağlık kuruluşlarımızın fiziki şartlarının artırılması için büyük yatırımlar gerçekleştirilmiştir” dedi.

Vatandaşların sağlıklı yaşam imkanlarına kavuşmak ve eğitim başta olmak üzere diğer sosyal hizmetlerden faydalanması gerektiğini vurgulayarak çalışan doktorların Tıp Haftası Bayramı’nı kutladı.