Çelikhan’da palyatif bakım merkezi açıldı

Çelikhan Devlet Hastanesinde Palyatif Bakım Merkezi açıldı.

Tıbbi ve cerrahi tedavi şansı olmayan hastaların son günlerini daha iyi bir ortamda, kaliteli bir şekilde geçirmelerini sağlamak ve aynı zamanda yoğun bakım ihtiyacı olan hastaların yoğun bakım ihtiyacını karşılamak amacıyla palyatif bakım merkezi açıldı.

Çelikhan Devlet Hastanesi bünyesinde 3 yataklı hizmete açılan Palyatif Bakım Merkezinde hastanın ve ailesinin yaşamını tehdit eden sorunlarla karşılaşıldığında ağrının ve diğer fiziksel, psikososyal ve manevi problemlerin erken döneminde belirlenmesi, tedavi ile acı çekmenin önlenerek hasta ve ailesinin yaşam kalitesinin geliştirilmesi sağlanacak.

Merkezin açılışı öncesinde konuşma yapan Başhekim Hanife Bolat, “Yaşamı tehdit eden hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkan sorunlarla karşılaşan hastalarda ağrı ve diğer semptomları erken tanılamak ve değerlendirmek, bu kişilere ve aile bireylerine tıbbi, psikolojik, sosyal ve manevi destek vererek acılarını hafifletmek veya önlemek, yaşam kalitesini geliştirmek adına Bakanlığımızın belirlediği standartlar doğrultusunda hastanemiz bünyesinde 3 yataklı Palyatif Bakım Merkezi oluşturularak faaliyete başlamıştır.

Palyatif bakım merkezinde ağırlıklı olarak ileri dönem organ yetmezlikleri (kalp, akciğer, böbrek, karaciğer) motor, nöron hastalıkları ve ilerleyici nörolojik hastalıkları (Alzheimer, ALS, MS, Parkinson, inme) ve kanser hastalıklarına bağlı sorunların takip ve tedavileri sağlanacak. Merkezin açılmasında katkılarından dolayı İl Sağlık Müdürü Erdoğan Öz başta olmak üzere tüm ilgili birimlere teşekkür ediyorum” dedi.