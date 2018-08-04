Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) mensuplarının da bulunduğu bir grup akademisyen çenedeki bozukluk nedeniyle görevini yerine getiremeyen eklemlerin yerini tutacak ve hareketlerini yapacak protez geliştirerek Avrupa Patent Ofisinden (EPO) patent aldı.

Üniversitenin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Biriminden yapılan yazılı açıklamada, ETÜ'nün araştırma ve geliştirmenin yanı sıra inovasyon alanlarında gerçekleştirdiği çalışmalarla ülkenin teknolojik birikimine önemli katkı sağlamaya başladığı aktarıldı.

ETÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ve Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Kaymaz ve Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekeriya Tosun'un yer aldığı akademisyenlerin gerçekleştirdiği "Çene Eklemi Protezi (Prothesis for Temporomandibular Joint)" çalışmasına EPO tarafından patent verildiği belirtilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Avrupa patentine konu olan protez, çene bölgesinde bulunan düzeltilemez ve bozukluk nedeniyle görevini yerine getiremeyen eklemin yerini tutacak ve hareket edecek. Hekim ameliyat sırasında çene ile protezin adaptasyonunu kısa sürede ve konforlu şekilde sağlayacak. Bu protezin hareketli bölümlere gelen basınçlar ve gerilmeler sonucu oluşan sürtünmenin en aza indirilerek uzun ömürlü ve hasta konforu açısından üst düzey bir protez olduğu ortaya konulmuştur."

