Cep telefonuyla 3 dakikadan fazla konuşmayın önerisi

İstanbul'daki özel bir üniversitede Elektrik- Elektronik Mühendisliği öğretim üyesi olan Prof. Dr. Levent Sevgi, Manisa'da 'Cep telefonları, baz istasyonları ve toplumsal kaygılar' seminerinde, katılanları bilgilendirdi. Prof. Dr. Sevgi, Avrupa ülkeleri arasında cep telefonuyla konuşmada rekorun Türkiye'ye ait olduğunu söyledi. Türkiye'nin 2017 yılında kişi başı 441 dakikayla birinci olduğunu kaydeden Prof. Dr. Sevgi, "Türkiye 2012 yılından bu yana Avrupa'da bu rekoru elinde tutuyor. Bunun anlamı günde ortalama 6 saatten fazla mobil cihazların kullanılıyor olmasıdır. Bizden sonra Makedonya geliyor, İtalya ise 3'üncü sırada. Olumsuz yönlerde rekoru kimseye bırakmıyoruz" dedi.

Elektronik aletlerin bilinçli kullanılmasına dikkati çeken Prof. Dr. Sevgi, "Kullandığımız cep telefonları, evde kullandığımız buzdolapları, saç kurutma makineleri elektromanyetik kirliliğin konularıdır. Bunları bilinçli kullanmak, kaygıları gidermede önemlidir. Bugün için gelinen noktada 'cep telefonları, baz istasyonları kanser yapar mı' konusunda net bir bilgi yok. Ancak şüphe var, dolayısıyla risk var. Kullanırken dikkatli olmamız gerekiyor. Ancak işi paranoya noktasına getirmemek gerekiyor" şeklinde konuştu.