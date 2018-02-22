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Cep telefonuyla 3 dakikadan fazla konuşmayın önerisi

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.02.2018 10:57 | Son Güncelleme

Manisa'da düzenlenen 'Cep telefonları, baz istasyonları ve toplumsal kaygılar' seminerine katılan Prof. Dr. Levent Sevgi, cep telefonuyla 3 dakikadan fazla konuşulmamasını önerdi. Türkiye'nin cep telefonuyla konuşmada geçen yıl Avrupa birincisi olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Sevgi, uzun süre cep telefonuyla konuşulduğunda vücut sıcaklığının 1 derece arttığını ve vücutta sıkıntılar oluşmaya başladığını söyledi.

İstanbul'daki özel bir üniversitede Elektrik- Elektronik Mühendisliği öğretim üyesi olan Prof. Dr. Levent Sevgi, Manisa'da 'Cep telefonları, baz istasyonları ve toplumsal kaygılar' seminerinde, katılanları bilgilendirdi. Prof. Dr. Sevgi, Avrupa ülkeleri arasında cep telefonuyla konuşmada rekorun Türkiye'ye ait olduğunu söyledi. Türkiye'nin 2017 yılında kişi başı 441 dakikayla birinci olduğunu kaydeden Prof. Dr. Sevgi, "Türkiye 2012 yılından bu yana Avrupa'da bu rekoru elinde tutuyor. Bunun anlamı günde ortalama 6 saatten fazla mobil cihazların kullanılıyor olmasıdır. Bizden sonra Makedonya geliyor, İtalya ise 3'üncü sırada. Olumsuz yönlerde rekoru kimseye bırakmıyoruz" dedi.

Elektronik aletlerin bilinçli kullanılmasına dikkati çeken Prof. Dr. Sevgi, "Kullandığımız cep telefonları, evde kullandığımız buzdolapları, saç kurutma makineleri elektromanyetik kirliliğin konularıdır. Bunları bilinçli kullanmak, kaygıları gidermede önemlidir. Bugün için gelinen noktada 'cep telefonları, baz istasyonları kanser yapar mı' konusunda net bir bilgi yok. Ancak şüphe var, dolayısıyla risk var. Kullanırken dikkatli olmamız gerekiyor. Ancak işi paranoya noktasına getirmemek gerekiyor" şeklinde konuştu.

Cep telefonlarının kalp gibi hassas organların yanında taşınmamasını öneren Prof. Dr. Sevgi, "Üzerinizde taşımaktansa çantanızda taşıyın. Yatarken başucunuza koymayın. Kulaklık kullanmak etkiyi azaltır. Aktif bir anteni beyninizin dibine getirmektense, kulaklık kullanmak çok daha önemli olabilir" diye konuştu.

VÜCUT SICAKLIĞINI ARTIRIYOR

Cep telefonuyla çok fazla konuşulmaması gerektiğini de söyleyen Prof. Dr. Sevgi, "Cep telefonuyla 2 dakika konuşmakla, 10 dakika konuşmak çok farklı. Çocuklar, hamileler, kalp sıkıntısı çekenler, işitme cihazı kullananlar daha dikkatli olmalı. Elektromanyetik dalgaları cep telefonuyla konuşurken yutuyoruz, onlar da ısıya dönüşüyor. Vücut sıcaklığını artırıyor. Aynı anda cep telefonunu 3-5 dakikadan fazla kullanmamak gerekiyor. Yapılan deneylerde sürekli olarak 5 dakika konuşmak kafa sıcaklığını 1 derece artırmış. Vücut sıcaklığındaki 1 derecelik artış önemlidir. Sıcaklık 1 dereceden arttığı zaman, vücutta sıkıntılar baş göstermeye başlıyor. İleride olumsuz etkiler çıkarsa, uzun süreler cep telefonuyla konuşan kişilerde bu etkiler çıkar. Kendimizi korumak istiyorsak, gerekmedikçe kullanmamalıyız, az kullanmalıyız. Bilişim cihazlarını dozunda kullanmalıyız" dedi. (DHA)

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cep telefonu konuşma

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