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Çerkezköy ve Çorlu Devlet Hastanelerinden Trakya’da bir ilk

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.04.2018 11:38 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da Çerkezköy ve Çorlu Devlet Hastanelerine ’Anne Dostu Hastanesi’ ünvanı verildi.Çerkezköy ve Çorlu Devlet Hastaneleri Trakya’da ’Anne Dostu Hastane’ ünvanını alan ilk hastaneler oldu.

Çerkezköy ve Çorlu Devlet Hastanelerinden Trakya’da bir ilk

Tekirdağ’da Çerkezköy ve Çorlu Devlet Hastanelerine ’Anne Dostu Hastanesi’ ünvanı verildi.
Çerkezköy ve Çorlu Devlet Hastaneleri Trakya’da ’Anne Dostu Hastane’ ünvanını alan ilk hastaneler oldu. Türkiye genelinde ise bu ünvanı alan 29 ve 30. hastaneler oldu.
Hastanelerin bu ünvana layık görülmesi nedeniyle Sağlık Bakanlığı yetkilileri, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Cengiz Becerir, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Dönmez, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hacı Bayram Zengin, Personel/Destek Hizmetleri Başkanı Zafer Soykırlı, İl Sağlık Müdürlüğü İdari Personeli ve Hastane Çalışanlarının katılımlarıyla İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda etkinlik gerçekleştirildi.
İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Cengiz Becerir konuya dair yaptığı açıklamada, "Tekirdağ ilimizde sağlık hizmetlerimizin en uç noktaya kadar ulaşabilmesi gayreti içerisinde günün 24 saati sağlık ailemizle birlikte çalışmaktayız. Yapmış olduğumuz hizmetin ne denli önemli ve ne denli kutsal olduğunun bilinci içerisinde çalışmalarımıza devam ediyor ve bundan sonraki süreç içerisinde de bu gayretle çalışmamıza devam ediyor olacağız. Sağlıklı bir neslin en önemli basamaklarından biri olan ’Anne ve Bebek Sağlığı’nın en üst seviyede tutulması ve geliştirilmesinin toplum sağlığı açısından değerinin ve bilincinin farkındayız” dedi.

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