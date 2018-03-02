Çermik’te diyaliz ünitesi hizmete girdi

Diyarbakır Çermik İlçe Devlet Hastanesi diyaliz ünitesi, hijyenik bir ortamda haftanın 6 günü uygulanan 4’er saatlik diyaliz terapi seanslarında en son teknolojik cihazlarla günde 8 hasta tedavi ederek hizmet vermeye başladı.

Çermik Devlet Hastanesinde diyaliz ünitesinin kurulup, hizmete açılmasıyla hastalara da hastane yönetimi tarafından farklı bir uygulamaya devreye sokuldu. Hastanenin diyaliz ünitesinde yatan hastalar günlük tedavilerini olurken uydu kanallarına bağlı LCD ekranda televizyon izleme fırsatı buluyor. Galoşsuz girmenin yasak olduğu ünitede hastalar, hijyenik bir ortamda haftanın 6 günü uygulanan 4’er saatlik diyaliz seanslarında son teknolojik cihazlarla tedavi görmeye başladı. Çermik Devlet Hastane Müdürü Seyfullah Baykara, diyaliz hastalığının tedavisinde psikolojik desteğin çok önemli olduğunu belirtti. Baykara, “Moral ve motivasyon hususunda hastane çalışanlarımız hastalara ve yakınlarına gereken ilgiyi en iyi şekilde göstermeye çalışıyor. Kaymakamlığımızın tahsis ettiği araçla her gün ücretsiz servislerimizle hastalarımızı evlerinden alıp hastaneye getiriyor, güler yüzlü hastane personelimizle onları karşılıyoruz ve diyaliz ünitesindeki konforlu yataklarda günlük tedavilerini uyguluyoruz, Ünitemizde yatan hastalarımıza ve hasta refakatçilerine de hazırlanan yemekler verilerek, hastalarımıza evlerindeki konforu aratmayacak rahatlığı sunmak için bütün imkanlarımızı devlet olarak seferber ediyoruz” dedi.

Diyaliz hastaları ise, bu hizmetten memnun olduklarını ve emeği geçenlere teşekkür ettiklerini söyledi.