Çeşme Devlet Hastanesi’nde hasta memnuniyeti üst düzeyde

İzmir’in Çeşme ilçesindeki Devlet Hastanesi’nde, yatan hasta memnuniyeti yüzde 99’lara varırken, hemodiyaliz ünitesindeki hasta memnuniyeti ise yüzde 100 oldu.

Çeşme Devlet Hastanesi’nde aylık olarak yapılan hasta memnuniyeti araştırmalarında, memnuniyet oranı yüzde 100’lere vardı. Çeşme Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Atıl Birol, hastanedeki tüm sağlık birimleri ile sağlık hizmetlerinde en iyi hizmeti hedeflediklerini belirterek, aylık olarak yapılan hasta memnuniyeti araştırmalarında memnuniyet oranının yüzde 100’lere varmasından onur duyduklarını ifade etti. Başhekim Birol, hastanenin hemodiyaliz ünitesinde tedavi gören bir eski muhtarın yazdığı mektubun da kendilerine güç verdiğini vurguladı. "Hastamızın memnuniyeti bize güç verdi"

Alaçatı’nın eski mahallelerinden Fevzi Çakmak Mahallesi’nde daha önce muhtarlık yapan Osman Bozdoğan’ın şeker hastalığı nedeniyle sağ gözünü kaybettiğini, mide ve böbreklerinden de rahatsızlık yaşadığını belirten Başhekim Birol, "Hastamız, hastanemizin hemodiyaliz ünitesinde uzun süredir tedavi görüyor. Eski muhtarımız Osman Bozdoğan, gördüğü tedaviden duyduğu memnuniyetini, Başhekimliğimize hitaben yazdığı bir mektupla dile getirdi. Hastamızdan memnuniyetini belirten böyle bir mektup almak, bize ve tüm sağlık personelimize güç verdi. Hastamız Bozdoğan’a ve tüm hastalarımıza acil şifalar diliyoruz" diye konuştu.

Memnuniyetini çiçek vererek gösterdi

Haftada üç gün, dörder saat diyaliz makinesine bağlanarak tedavi gören eski muhtar Osman Bozdoğan, kendisini ziyarete gelen Çeşme Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Atıl Birol, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Merve Yaşar ve Hemodiyaliz Birimi Sorumlu Hekimi Dr. Hale Yazgan’a teşekkür ederek birer çiçek verdi. "Enerjisi hiç bitmeyen ekip"

Çeşme Devlet Hastanesi Hemodiyaliz Ünitesi Birim Sorumlusu Dr. Hale Yazgan da, 20 diyaliz makinesi ile, kışın 40, yaz aylarında ise 120 hastaya hizmet verdiklerini ve böbrek nakli için beklediklerini belirterek, "Hayat, aslında çoğu zaman bardağa dolu tarafından bakmayı öğretir bize. Bazen bir telefonla gelen organ nakli haberini alırsınız, bazen de gerçekten çok içten yazılmış bir minnet yazısı gelir önünüze. Bazen de sizden bahsedilir hiç bilmediğiniz yerlerde. Yaz, kış, deprem, sel, savaş, tatil, bayram demeden, durmaksızın, haftanın altı günü hizmet veren bir birim. Yaptığı işe inanan, sevgi, saygı ve hoşgörünün temelde esas alındığı, düzen, disiplin ve hijyen kurallarına riayet eden pırıl pırıl bir ekip. Umudu hiç yitirmeyen, hastaların düğünde de, cenazesinde de yanlarında olan kocaman yürekli insanlar. Haziran-Ekim ayları arasında, hasta sayısının üç dört kat artışıyla, gece seansı başlar ve bu yorucu, yıpratıcı tempoya rağmen, enerjileri hiç bitmez" diyerek, ekip olarak özverili çalışmalarını ifade etti.

"Nefes aldığımız sürece umut hep vardır"

Hemodiyalizin, böbrek yetmezliği tedavisinde en sık kullanılan yöntemlerden birisi olduğunu vurgulayan Dr. Hale Yazgan, "Hastadan alınan kan, haftada üç gün, dört saat boyunca, bir makine ve diyaliz sıvıları yardımıyla, yarı geçirgen bir zardan, temizlenerek ve düzenlenerek hastaya geri verilir. Hastaları ölümden kurtarıp, yaşama devam etmesini sağlamakla birlikte, fiziksel, psikolojik, sosyal ve ekonomik birçok sorunu da beraberinde getirir. Düzenli olarak yenilenen kayıtlarla, organ nakli için beklemektedir çoğu. İmkansız diye bir şey yoktur hayatta. Nefes aldığımız sürece de umut hep vardır. Bu umut yolculuğunda bize ekip olarak birlikte çalışma fırsatı veren ve desteklerini hiç esirgemeyen Çeşme Devlet Hastanesi idarecileri, Başhekim Opr. Dr. Atıl Birol başta olmak üzere, Başhekim Yardımcımız Opr. Dr. Baran Şen, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Merve Yaşar, İdari ve Mali İşler Müdürü Ömer Yaşar ve Yardımcısı Osman Kıyak’a, hizmet kalitemizin arttırılmasında bağışlarıyla katkıda bulunan ve varlığını her zaman yanımızda hissettiren Emine Çizgenakat başta olmak üzere, Çeşme Alper Çizgenakat Hastane Gönüllüleri Derneği’ne teşekkür ederim" dedi.