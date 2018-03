Çeşme’de ağır hastalara çağdaş hizmet

Ağır derecede hasta olanlara titizlikle bakılıyor Çeşme Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Atıl Birol, Çeşme Devlet Hastanesinin 50 yataklı, butik bir hastane olduğunu belirterek, "Sağlık hizmeti alan hastaların ve yakınlarının memnuniyetlerinin arttırılması için, tüm çalışanlarımızla, kaliteli, çağdaş ve sürekli hizmet anlayışı ile 365 gün, 24 saat çalışan bir aile hastanesiyiz. Hastanemizin en önemli birimlerinden birisi de, geçtiğimiz yıl hizmete açılan Palyatif Bakım Merkezidir. Bu merkezdeki amacımız, kişinin hayatına yıllar eklemek değil, kalan yıllarına hayat eklemektir. Özel bakım gerektiren, ağır derecede hasta olanlar, bu merkezimizde titizlikle bakılmaktadır. Evde bakılamayacak derecede ağır hasta olanlar, Palyatif Bakım Merkezi’nde en iyi sağlık hizmetini alırken, hasta yakınlarının da uzun süreli refakatçi olacakları düşünülerek, onların da ihtiyaçlarını karşılamak için her türlü önlemi aldık" diye konuştu.

"Amacımız, acı çekmenin önlenmesi ve yaşam kalitesinin arttırılması"

Palyatif Bakım Merkezinden sorumlu Nöroloji Uzmanı Dr. Can Candan, yaşamı tehdit eden hastalığa bağlı olarak ortaya çıkan problemlerle karşılaşan hastaları özel bakıma aldıklarını belirterek, "Palyatif Bakım Merkezinde, ağır hastalardaki ağrının ve diğer problemlerin, erken tanılama ve kusursuz bir değerlendirme ile fiziksel, psikososyal ve spiritüel gereksinimlerin karşılanması yolu ile acı çekmenin önlenmesi ve hafifletilmesine yönelik uygulamaların yer aldığı ve yaşam kalitesini geliştirme amaçlanmaktadır" dedi.

"Evde bakılamayacak derecede ağır hastalara bakıyoruz"

Evde bakım hizmeti de olduğunu ifade eden Nöroloji Uzmanı Dr. Can Candan, "Ama evde bakım hizmeti de elbette sınırlı. Evde her türlü tedaviyi yapmak, her hastanın evine gitmek mümkün değil. Evde bakımla hallolmayacak derecede ağır olan hastalar, palyatif merkezimize getiriliyor. Bir kanserli hastanın ağrısından tutun da, felçli bir hastanın, ya da bunamalı bir hastanın beslenme bozukluğuna, yemeği ve ilaç almayı reddetmesi durumunda bu hastalara merkezimizde sağlık hizmeti veriyoruz. Amacımız, hastalardaki ağrı ve diğer rahatsız edici semptomları gidermek, yaşam kalitesini arttırmak ve aynı zamanda hastalık sürecini olumlu etkilemek, hastaların son ana kadar mümkün olduğunca aktif bir yaşam sürmelerine destek sağlamaktır. Yaşamı destekleme ile birlikte ölümü de doğal bir süreç olarak algılayarak, ölümü hızlandırma ya da erteleme amacı taşımıyoruz. Hasta yakınlarına, hastalık süreci ve sonrasında kendi yas süreciyle başa çıkabilmelerinde de destek sağlıyoruz" diye konuştu.