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Çeşme’de ağır hastalara çağdaş hizmet

SAĞLIK HABERLERİ  | 08.03.2018 11:22 | Son Güncelleme

Çeşme Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Merkezinde, özel bakım gereken ağır hastalara refakatçıları ile birlikte çağdaş, kaliteli hizmet sunuluyor.Çeşme Devlet Hastanesi’nde bir yıl önce hizmete açılan Palyatif Bakım Merkezi’nde Sağlık Bakanlığı onaylı 15 yatağın yanı sıra, nöroloji hastaları için de 5 yatak bulunuyor.

Çeşme’de ağır hastalara çağdaş hizmet

Çeşme Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Merkezinde, özel bakım gereken ağır hastalara refakatçıları ile birlikte çağdaş, kaliteli hizmet sunuluyor.
Çeşme Devlet Hastanesi’nde bir yıl önce hizmete açılan Palyatif Bakım Merkezi’nde Sağlık Bakanlığı onaylı 15 yatağın yanı sıra, nöroloji hastaları için de 5 yatak bulunuyor. Özel bakım gerektiren ağır hastaların kabul edildiği merkezde, uzun süreli kalacakları düşünülerek, refakatçıların ihtiyaçlarını karşılamak için buzdolabı, fırın, kurutmalı çamaşır makinesi, televizyon, sohbet odalarının yanı sıra, geniş koridorda, deniz ve koruluk manzaralı bölümler ayrıldı.

Ağır derecede hasta olanlara titizlikle bakılıyor
Çeşme Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Atıl Birol, Çeşme Devlet Hastanesinin 50 yataklı, butik bir hastane olduğunu belirterek, "Sağlık hizmeti alan hastaların ve yakınlarının memnuniyetlerinin arttırılması için, tüm çalışanlarımızla, kaliteli, çağdaş ve sürekli hizmet anlayışı ile 365 gün, 24 saat çalışan bir aile hastanesiyiz. Hastanemizin en önemli birimlerinden birisi de, geçtiğimiz yıl hizmete açılan Palyatif Bakım Merkezidir. Bu merkezdeki amacımız, kişinin hayatına yıllar eklemek değil, kalan yıllarına hayat eklemektir. Özel bakım gerektiren, ağır derecede hasta olanlar, bu merkezimizde titizlikle bakılmaktadır. Evde bakılamayacak derecede ağır hasta olanlar, Palyatif Bakım Merkezi’nde en iyi sağlık hizmetini alırken, hasta yakınlarının da uzun süreli refakatçi olacakları düşünülerek, onların da ihtiyaçlarını karşılamak için her türlü önlemi aldık" diye konuştu.

"Amacımız, acı çekmenin önlenmesi ve yaşam kalitesinin arttırılması"
Palyatif Bakım Merkezinden sorumlu Nöroloji Uzmanı Dr. Can Candan, yaşamı tehdit eden hastalığa bağlı olarak ortaya çıkan problemlerle karşılaşan hastaları özel bakıma aldıklarını belirterek, "Palyatif Bakım Merkezinde, ağır hastalardaki ağrının ve diğer problemlerin, erken tanılama ve kusursuz bir değerlendirme ile fiziksel, psikososyal ve spiritüel gereksinimlerin karşılanması yolu ile acı çekmenin önlenmesi ve hafifletilmesine yönelik uygulamaların yer aldığı ve yaşam kalitesini geliştirme amaçlanmaktadır" dedi.

"Evde bakılamayacak derecede ağır hastalara bakıyoruz"
Evde bakım hizmeti de olduğunu ifade eden Nöroloji Uzmanı Dr. Can Candan, "Ama evde bakım hizmeti de elbette sınırlı. Evde her türlü tedaviyi yapmak, her hastanın evine gitmek mümkün değil. Evde bakımla hallolmayacak derecede ağır olan hastalar, palyatif merkezimize getiriliyor. Bir kanserli hastanın ağrısından tutun da, felçli bir hastanın, ya da bunamalı bir hastanın beslenme bozukluğuna, yemeği ve ilaç almayı reddetmesi durumunda bu hastalara merkezimizde sağlık hizmeti veriyoruz. Amacımız, hastalardaki ağrı ve diğer rahatsız edici semptomları gidermek, yaşam kalitesini arttırmak ve aynı zamanda hastalık sürecini olumlu etkilemek, hastaların son ana kadar mümkün olduğunca aktif bir yaşam sürmelerine destek sağlamaktır. Yaşamı destekleme ile birlikte ölümü de doğal bir süreç olarak algılayarak, ölümü hızlandırma ya da erteleme amacı taşımıyoruz. Hasta yakınlarına, hastalık süreci ve sonrasında kendi yas süreciyle başa çıkabilmelerinde de destek sağlıyoruz" diye konuştu.

Hangi hastalar kabul ediliyor?
Palyatif Bakım Merkezi Sorumlusu Nöroloji Uzmanı Dr. Candan, terminal dönemi kanser hastaları, kronik ağrısı olan kanser hastaları, nörolojik rahatsızlığı olan hastaları, ALS, MS, Parkinson ve nöromuskuler hastalığı olanları, beslenmeyi reddeden, beslenme yetersizliği olan hastaları, basınç yarası açılmış yatalak hastaları ve evinde ya da hastanede ventilatör kullanan, akut problemi olmayan KOAH hastalarını Palyatif Bakım Merkezi’ne kabul ettiklerini sözlerine ekledi.

Hasta yakınları memnuniyetlerini ifade ettiler
Felç geçirerek Palyatif Bakım Merkezi’nde yatan babası Hasan Hüseyin Aşın’ın yanında, eşi Cengiz Çolak ile refakatçi olarak kalan Ayten Çolak, bir aydır burada olduğunu belirterek, "Doktorumuz olsun, hemşireler olsun, bize o kadar yakın ve sıcak davranıyorlar ki, adeta hepsi akrabam oldu. Hepsinden Allah razı olsun. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ben böyle bir hastane ilişkisi, böyle bir güzellik görmedim. İstanbul’da yaşıyorum. Bu şekilde bir hizmet, bu şekilde temizlik görmek bizi çok memnun etti" dedi.
Cengiz Çolak da hastalarına titizlikle bakıldığını ve kendilerine de çok yakınlık gösterildiğini ifade ederek, "Kayınpederim felç geçirince, eşimle birlikte bir ay önce İstanbul’dan geldik. Hastamıza bakılmasından da, bize gösterdikleri yakınlıktan da çok memnunuz. Bütün personel, hemşire ve doktorlardan Allah razı olsun. Bizlere çok iyi davranıyorlar" diyerek memnuniyetini belirtti.
17 aydır hastanede yatan Ayşe Değirmenci’nin hasta yakını Huriye Tan da yaptığı açıklamada, "Başhekimizden, doktorumuzdan, hemşirelerimizden ve hasta bakıcılarımızdan çok memnunuz. Bizi burada çok iyi ağırlıyorlar. Hastam, Seferihisar’da 16 ay yatmıştı. Oradan Çeşme’ye getirdiler. Burası otel gibi. Hiç sıkıntı yaşamıyoruz" diye konuştu.

Çeşme’de ağır hastalara çağdaş hizmet

Çeşme’de ağır hastalara çağdaş hizmet

Çeşme’de ağır hastalara çağdaş hizmet

Çeşme’de ağır hastalara çağdaş hizmet

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