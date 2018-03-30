HABER

Çeşme’deki hastalar evde bakımdan memnun

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.03.2018 17:45 | Son Güncelleme

İzmir’in Çeşme ilçesinde, Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmeti Birimi, hastaneye gelemeyecek durumdaki hastaların evlerine giderek sağlık hizmeti veriyor.Çeşme Devlet Hastanesi Başhekimi Opr.

Çeşme’deki hastalar evde bakımdan memnun

İzmir’in Çeşme ilçesinde, Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmeti Birimi, hastaneye gelemeyecek durumdaki hastaların evlerine giderek sağlık hizmeti veriyor.
Çeşme Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Atıl Birol, sağlık hizmetini sadece hastanede vermediklerini belirterek, hastaneye gelemeyecek durumdaki hastalar için de Evde Bakım Birimi ekiplerince hastanın evinde sağlık hizmeti verdiklerini belirtti.
Çeşme’nin, Çiftlik Mahallesinden Ildır Mahallesine kadar geniş bir yerleşim bölgesine sahip olduğuna dikkat çeken Başhekim Birol, evde bakım hizmetinde mesafelerin hiçbir önemi olmadığını söyledi. Şu anda Çeşme’de 130 hastaya evde sağlık hizmeti verdiklerini ifade eden Opr. Dr. Atıl Birol, yaz aylarında nüfusun artışıyla evde bakım hizmeti alan hasta sayısında da artış yaşandığını belirterek, hizmet alan hasta sayısının 200’ü aştığını açıkladı.
Çeşme Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hekimi Dr. Kaan Özcaka da yaptığı açıklamada, birimin hastaneye gelemeyecek durumda olan yatalak hastalara evinde sağlık hizmeti vermek üzere kurulduğunu anlatarak, “Evde Sağlık Hizmetleri’nin sorumluluğuna giren hizmetler; evde hastanın muayene edilmesi, rutin kanlarının alınması, evde yara pansumanının yapılması, sonda değişimi, biten ilaç raporlarının yenilenmesi, yenilenen raporlara istinaden ilk raporlu ilaçlarının yazılması, hastanın, evden hastaneye, hastaneden evine ve hastaneler arası naklinin yapılması gibi hizmetlerdir” bilgisini verdi.

Çeşme’deki hastalar evde bakımdan memnun

Çeşme’deki hastalar evde bakımdan memnun

Çeşme’deki hastalar evde bakımdan memnun

Ankara'yı hareketlendiren ittifak iddiasıAnkara'yı hareketlendiren ittifak iddiası
Rusya'dan dünyayı sarsan açıklamaRusya'dan dünyayı sarsan açıklama
Adana'da akılalmaz olay! Adana'da akılalmaz olay!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak iki transfer!

Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak iki transfer!

Taşerondan kadroya geçenlere zam ve izin müjdesi!

Taşerondan kadroya geçenlere zam ve izin müjdesi!

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Elektriğe zam geldi

Elektriğe zam geldi

Kandil’den teröristlere korkunç talimat: Yakalanırsanız...

Kandil’den teröristlere korkunç talimat: Yakalanırsanız...

'Tatmin olamadım' diye bıçakladı! Şoke eden savunma

'Tatmin olamadım' diye bıçakladı! Şoke eden savunma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Vücudunuz size mesaj gönderiyor! Soluk cilt dökülen kaş hastalık habercisi

Vücudunuz size mesaj gönderiyor! Soluk cilt dökülen kaş hastalık habercisi

Bu hastalığa dikkat! Yeterince bilinmiyor ama çok çektiriyor!

Bu hastalığa dikkat! Yeterince bilinmiyor ama çok çektiriyor!

Baharın tetiklediği 5 hastalığa dikkat!

Baharın tetiklediği 5 hastalığa dikkat!

Canan Karatay'dan Karadenizlileri kızdıracak açıklama!

Canan Karatay'dan Karadenizlileri kızdıracak açıklama!

Kansere Karşı Biyoçip

Kansere Karşı Biyoçip

Pişmiş domates ve kabak çekirdeği prostata iyi geliyor!

Pişmiş domates ve kabak çekirdeği prostata iyi geliyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.