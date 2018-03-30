Çeşme’deki hastalar evde bakımdan memnun

İzmir’in Çeşme ilçesinde, Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmeti Birimi, hastaneye gelemeyecek durumdaki hastaların evlerine giderek sağlık hizmeti veriyor.

Çeşme Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Atıl Birol, sağlık hizmetini sadece hastanede vermediklerini belirterek, hastaneye gelemeyecek durumdaki hastalar için de Evde Bakım Birimi ekiplerince hastanın evinde sağlık hizmeti verdiklerini belirtti.

Çeşme’nin, Çiftlik Mahallesinden Ildır Mahallesine kadar geniş bir yerleşim bölgesine sahip olduğuna dikkat çeken Başhekim Birol, evde bakım hizmetinde mesafelerin hiçbir önemi olmadığını söyledi. Şu anda Çeşme’de 130 hastaya evde sağlık hizmeti verdiklerini ifade eden Opr. Dr. Atıl Birol, yaz aylarında nüfusun artışıyla evde bakım hizmeti alan hasta sayısında da artış yaşandığını belirterek, hizmet alan hasta sayısının 200’ü aştığını açıkladı.

Çeşme Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hekimi Dr. Kaan Özcaka da yaptığı açıklamada, birimin hastaneye gelemeyecek durumda olan yatalak hastalara evinde sağlık hizmeti vermek üzere kurulduğunu anlatarak, “Evde Sağlık Hizmetleri’nin sorumluluğuna giren hizmetler; evde hastanın muayene edilmesi, rutin kanlarının alınması, evde yara pansumanının yapılması, sonda değişimi, biten ilaç raporlarının yenilenmesi, yenilenen raporlara istinaden ilk raporlu ilaçlarının yazılması, hastanın, evden hastaneye, hastaneden evine ve hastaneler arası naklinin yapılması gibi hizmetlerdir” bilgisini verdi.