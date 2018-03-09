Çeştepeli miniklere 112 uygulaması anlatıldı

“Yaşama Yol Ver” kampanyası kapsamında Çeştepe ilkokulundaki öğrencilere 112 uygulamaları hakkında eğitim verildi.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen “Yaşama Yol Ver” kampanyası kapsamında Çeştepe ilkokulundaki öğrencilere 112 uygulamaları hakkında bilgi verildi.

Öğrencilerin acil bir durumda karşılaştıklarında ne yapacaklarını bilmeleri ve soğukkanlı olmalarını sağlamak amacı ile başlatılan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Aydın il Sağlık Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen " Yaşama Yol Ver "medya kampanyası Minik 112 Uygulaması kapsamında okullar ziyaret edilmeye devam ediliyor. Son olarak Çeştepe İlkokulunda 52 öğrenciye 112’nin gereksiz yere meşgul edilmemesi, acil durumlarda zamanın ne kadar önemli olduğunu öğretmek ve ambulansa yol verme konusunda sunum yapıldı. Minik 112 uygulaması kapsamında okullara belli bir plan dâhilinde ambulans ile gidilerek eğitimlere devam edileceği öğrenildi.