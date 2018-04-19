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Ceviz yaşlanmayla savaşıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.04.2018 13:38 | Son Güncelleme

Dermatoloji Uzmanı Dr.

Ceviz yaşlanmayla savaşıyor

Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, cevizin yaşlanmayla savaştığını söyledi.
Sağlık açısından faydalı olan bir çok besin aynı zamanda cilt içinde yararlı olduğunu dile getiren Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, “Sağlıksız ve kötü beslenme tüm vücudu olumsuz etkilediği gibi cildinde hızlı yaşlanmasına neden olur. Tek yönlü beslenme çok yanlış, ihtiyacınız olan tüm vitaminleri yeteri kadar almalısınız. Bu nedenle dengeli ve sağlıklı beslenmenizde fayda var. Sofranızda lifli gıdaların ağırlıklı olmasına özen gösterin. Şekeri ve tuzu mutlaka azaltın.Sık sık sebze ve meyve tüketin. A,E ve C vitaminlerini sıklıkla tercih edin.” diye konuştu.
E vitamininin yaşlanmaya karşı en etkili vitaminlerden biri olduğunu dile getiren Dr. Ata Nejat Ertek, açıklamasını şöyle sürdürdü; “Hücre yenileyicidir ve hücrelerin daha uzun yaşamasını sağlar. Ayrıca vücuttaki oksijenin en iyi şekilde kullanılmasını sağlar. E vitamini; ceviz, fındık-fıstık, tohumlar, soya, et, balık, yeşil yapraklı sebzeler ıspanak, kuşkonmaz, elma, yumurta ve tahıllarda mevcuttur. C vitamini de yaşlanmaya karşı savaş açar ve kırışıklıkların oluşmasını azaltır.En çok yeşil biber,turunçgiller, çilek, domates, kivi ve maydanozda bulunur.
Yine patates, mantar, yumurta, ayçekirdeği, balık, sarımsak ve ette bulunan selenyum da hücreleri korur ve güçlü bir antioksidandır.
Yaşlanma 25-30 Yaş Arasında Başlar;Yaşlanma ise 25-30 yaş arasında başlar.Bu nedenle beslenmenize dikkat etmeniz dışında bu yaşlardan itibaren cilt tipinize uygun bir nemlendirici seçmenizde ve kullanmanızda yarar var.”

Ceviz yaşlanmayla savaşıyor

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