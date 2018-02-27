Ceyhan Devlet Hastanesi’ne MR ünitesi

Adana’nın Ceyhan ilçesindeki devlet hastanesinde MR hizmeti verilmeye başlandı.

İlçe halkına sunulan sağlık hizmetlerinin nitelik ve niceliğini artırmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında hastane bünyesinde kurulan MR ünitesinin açılışı törenle gerçekleştirildi.

Ceyhan Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Nazmi Özer, açılış töreninde yaptığı konuşmada, hizmete açılan MR ünitesi ile Ceyhan için önemli bir eksikliğin giderildiğini ifade etti.

Adana’nın en büyük ilçelerinden biri olan Ceyhan’dan aylık ortalama 1200 hastanın MR çekim işlemi için Adana Devlet Hastanesine taşındığını belirten Özer, “İnşallah burada bugün açılışı yapılan MR ünitesi ve cihazımızın hizmete girmesine müteakip taşıma işlemi son bulacak ve tüm hasta ve hasta yakınlarımıza daha kaliteli bir hizmet sunmuş olacağız. Bu hizmetin hayata geçirilmesinde emeği geçen sayın devlet büyüklerimiz başta olmak üzere herkese çok teşekkür ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı, AK Parti Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar da Türkiye’nin AK Parti iktidarı döneminde sağlık alanında başarı hikâyesi yazdığını söyledi. Sağlığın, AK Parti döneminin en başarılı icraat alınlarından biri olduğunu vurgulayan Ünüvar, “Sağlıkta başarı için üç temel unsura ihtiyaç var; bir tanesi fiziki yapı, diğeri teknolojik donanım, üçüncüsü ise insan kaynağı. Baktığınız zaman son 15 yılda üç alanda da çok önemli hizmetlerimiz olduğunu görüyorsunuz” diye konuştu.

“Yeni hastane inşaatında çalışmalar hızlanacak”

Son dönemde Adana’da Şehir Hastanesinin hizmete başladığını, Kozan’da önemli bir hastanenin açıldığını, Ceyhan’da ise 250 yataklı yeni bölge hastanesi inşaatının devam ettiğini kaydeden Ünüvar, “İnşallah bundan sonraki süreçte çalışmalar hızlanacak ve önümüzdeki 1,5 yıl içerisinde de açılışını yapacağız. Teknolojik donanım dediğinizde insanların aklına önce MR geliyor. Kozan ve Ceyhan’dan da bize hep MR konusunda talep geliyordu. ‘MR için Adana’ya gitmeyelim’ diyorlardı. Kozan’daki MR ünitemizi geçtiğimiz hafta MKYK Üyemiz Tamer Dağlı ve sağlık çalışanlarımız açtı. Bugün de burada Ceyhan Devlet Hastanemizdeki MR ünitemizi hep birlikte hizmete açıyoruz” ifadelerini kullandı.

Fiziki yapı ve teknolojik donanımın, insan kaynağı olmadan asla hizmete dönüşemeyeceğini dile getiren Ünüvar, şunları söyledi:

“İnsan kaynağı çok çok önemli. Fedakar, cefakar sağlık çalışanları çok büyük gayretle hizmet ediyorlar ve Türkiye’nin dünyadaki anlatılan başarı hikâyesinin mimarları oluyorlar. Bundan da çok büyük gurur duyuyoruz. Bundan sonra da inşallah gurur duymaya devam edeceğiz. Sağlık çalışanlarımızın işlerini kolaylaştırmak bizim en önemli görevlerimizden birisi. Vatandaşımızın etkin, kaliteli ve ekonomik sağlık hizmetine erişimi de en önemli amaçlarımızdan birisi. MR ünitemizin Ceyhan’a ve bölgemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.”

Konuşmaların ardından hep birlikte açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri, daha sonra MR ünitesini gezerek, bilgi aldı.