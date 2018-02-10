HABER

Ceylanpınar Belediye’sinden Sağlıkta Gelecek Eğitimi

SAĞLIK HABERLERİ | 10.02.2018 10:30 | Son Güncelleme

Ceylanpınar Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü Aile Koordinasyon Birimi ve Toplum Sağlık Merkezi tarafından “Bebeğim yolda, Hoş Geldin MinikHemşehrim” projesi kapsamında anne adaylarına sağlıklı eğitim verildi.İlki Yenişehir Mahallesi Kültür evinde yapılan eğitimlere sadece anne adaylarının değil, genç kadın ve genç kızlara yönelikte olacağı belirtildi.Ceylanpınar Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü Aile Koordinasyon birimi tarafından verilen bilgilere göre, ilkinin Yenişehir Mahallesi Kültür evinde yapıldığını, ancak önümüzdeki günlerde aynı eğitimin tüm mahallelerde haftanın iki günü yapılacağı belirtildi.Sadece anne adaylarının değil, genç kadın ve genç kızlara da yönelik verilecek eğitimlerde amacın sağlıklı gebelik, sağlıklı bebek sağlıklı gelecek olduğu belirtildi.

Ceylanpınar Belediye’sinden Sağlıkta Gelecek Eğitimi

Ceylanpınar Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü Aile Koordinasyon Birimi ve Toplum Sağlık Merkezi tarafından “Bebeğim yolda, Hoş Geldin Minik
Hemşehrim” projesi kapsamında anne adaylarına sağlıklı eğitim verildi.
İlki Yenişehir Mahallesi Kültür evinde yapılan eğitimlere sadece anne adaylarının değil, genç kadın ve genç kızlara yönelikte olacağı belirtildi.
Ceylanpınar Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü Aile Koordinasyon birimi tarafından verilen bilgilere göre, ilkinin Yenişehir Mahallesi Kültür evinde yapıldığını, ancak önümüzdeki günlerde aynı eğitimin tüm mahallelerde haftanın iki günü yapılacağı belirtildi.
Sadece anne adaylarının değil, genç kadın ve genç kızlara da yönelik verilecek eğitimlerde amacın sağlıklı gebelik, sağlıklı bebek sağlıklı gelecek olduğu belirtildi. Toplum Sağlık Merkezi doktorlarından Nuri Emer ve Ebe Emine Şahbaz öncülüğünde verilecek eğitimlerin bütün mahallelerde ve geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor.

Ceylanpınar Belediye’sinden Sağlıkta Gelecek Eğitimi

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Afrin'de son dakika kahreden haber! Askeri helikopter düştü, şehitler ve yaralılar var

Afrin'de son dakika kahreden haber! Askeri helikopter düştü, şehitler ve yaralılar var

Adnan Oktar'ı yakan rapor: Genç kızlar cinsel meta olarak kullanılıyor!

Adnan Oktar'ı yakan rapor: Genç kızlar cinsel meta olarak kullanılıyor!

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ilginç görüntü

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ilginç görüntü

Rusya'dan sürpriz Afrin çıkışı

Rusya'dan sürpriz Afrin çıkışı

Sınıfta skandal görüntü! Sosyal medya bunu konuşuyor

Sınıfta skandal görüntü! Sosyal medya bunu konuşuyor

Böylesi görülmedi; her yeri açıldı

Böylesi görülmedi; her yeri açıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bakan Demircan: Herkes imkânı ölçüsünde acil hastalara bakacak ve ücret alınmayacak

Bakan Demircan: Herkes imkânı ölçüsünde acil hastalara bakacak ve ücret alınmayacak

Hayvan Hastanesi 3 yaşında

Hayvan Hastanesi 3 yaşında

Yoğun Bakım enfeksiyonları Mardin’de görüşüldü

Yoğun Bakım enfeksiyonları Mardin’de görüşüldü

Minik Duru'nun böbreğindeki taş, iğne deliğinden girilip lazerle kırıldı

Minik Duru'nun böbreğindeki taş, iğne deliğinden girilip lazerle kırıldı

Milas’a ‘Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ müjdesi

Milas’a ‘Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ müjdesi

Kilo almadan da sigarayı bırakabilirsiniz

Kilo almadan da sigarayı bırakabilirsiniz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.