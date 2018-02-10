Ceylanpınar Belediye’sinden Sağlıkta Gelecek Eğitimi

Ceylanpınar Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü Aile Koordinasyon Birimi ve Toplum Sağlık Merkezi tarafından “Bebeğim yolda, Hoş Geldin Minik

Hemşehrim” projesi kapsamında anne adaylarına sağlıklı eğitim verildi.

İlki Yenişehir Mahallesi Kültür evinde yapılan eğitimlere sadece anne adaylarının değil, genç kadın ve genç kızlara yönelikte olacağı belirtildi.

Ceylanpınar Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü Aile Koordinasyon birimi tarafından verilen bilgilere göre, ilkinin Yenişehir Mahallesi Kültür evinde yapıldığını, ancak önümüzdeki günlerde aynı eğitimin tüm mahallelerde haftanın iki günü yapılacağı belirtildi.

Sadece anne adaylarının değil, genç kadın ve genç kızlara da yönelik verilecek eğitimlerde amacın sağlıklı gebelik, sağlıklı bebek sağlıklı gelecek olduğu belirtildi. Toplum Sağlık Merkezi doktorlarından Nuri Emer ve Ebe Emine Şahbaz öncülüğünde verilecek eğitimlerin bütün mahallelerde ve geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor.