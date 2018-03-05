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CHP 'nin seçim güvenliği heyeti, Bağımsız Türkiye Partisi'ni ziyaret etti

SAĞLIK HABERLERİ  | 05.03.2018 16:05 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan başkanlığında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık ve CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'ten oluşan heyet, Bağımsız Türkiye Partisi'ni ziyaret etti.   

CHP 'nin seçim güvenliği heyeti, Bağımsız Türkiye Partisi'ni ziyaret etti

ANKARA,(DHA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan başkanlığında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık ve CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'ten oluşan heyet, Bağımsız Türkiye Partisi'ni ziyaret etti.

CHP 'nin seçim güvenliği heyeti, Bağımsız Türkiye Partisi'ni ziyaret ettiCHP 'nin seçim güvenliği heyeti, Bağımsız Türkiye Partisi'ni ziyaret ettiCHP 'nin seçim güvenliği heyeti, Bağımsız Türkiye Partisi'ni ziyaret ettiCHP 'nin seçim güvenliği heyeti, Bağımsız Türkiye Partisi'ni ziyaret etti

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