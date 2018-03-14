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CHP’li Kiraz’dan 14 Mart Tıp Bayramı değerlendirmesi

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.03.2018 16:34 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Partisi Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.Cumhuriyet Partisi Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, 24 saat özveriyle çalışan tüm sağlık personelinin bayramını kutladığını söyledi.CHP İl Başkanı Enver Kiraz, il binasında yaptığı açıklamada, “Bugün kutlanmakta olan tıp Bayramı’nın özveriyle sağlık gibi önemli bir sorunu çözmeye çalışan bu konuda 24 saat hizmetimizde olan tüm sağlık çalışanlarımızın Tıp bayramını yürekten kutluyorum.

CHP’li Kiraz’dan 14 Mart Tıp Bayramı değerlendirmesi

Cumhuriyet Partisi Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.
Cumhuriyet Partisi Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, 24 saat özveriyle çalışan tüm sağlık personelinin bayramını kutladığını söyledi.
CHP İl Başkanı Enver Kiraz, il binasında yaptığı açıklamada, “Bugün kutlanmakta olan tıp Bayramı’nın özveriyle sağlık gibi önemli bir sorunu çözmeye çalışan bu konuda 24 saat hizmetimizde olan tüm sağlık çalışanlarımızın Tıp bayramını yürekten kutluyorum. Tüm sağlık çalışanları özveriyle bir görev yapmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

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