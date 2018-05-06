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"Çift burunlu" minik Öykü, sağlığına kavuşmak istiyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 06.05.2018 11:48 | Son Güncelleme

Gaziantep'te doğuştan rahatsızlığı nedeniyle "çift burunlu" gibi gözüken 2 yaşındaki Öykü Çetin'in sağlığına kavuşabilmesi için ameliyat olması gerekiyor - Geceleri nefes almakta zorlanan ve sol göz pınarı bulunmadığı için göz altlarında şişlikler oluşan küçük çocuk, kendisine uzanacak şifa elini bekliyor - Anne Sevim Çetin: - "İnanın çocuğum güzelleşin diye ameliyat olmasını istemiyorum, ciddi bir sağlık problemi var" -"Öykü'nün burun kanalı ve göz pınarı için ayrı ayrı ameliyat olması gerekiyor ve bunun için yüksek ücretler isteniyor ama bizim maddi durumumuz yetersiz"

GAZİANTEP (AA) - ÖZKAN BEYER - Gaziantep'te doğuştan rahatsızlığı nedeniyle "çift burunlu" gibi gözüken 2 yaşındaki Öykü Çetin, kendisine uzanacak şifa elini bekliyor.

Çetin ailesi, 2 yıl önce dünyaya gelen ve çift burunlu gibi gözüken kızlarının tedavisi için kentteki çeşitli hastanelere başvurdu.

Hastanelerden olumsuz yanıt alan Çetin ailesi, çareyi benzer ameliyatlar gerçekleştiren özel bir hastanede buldu. Ancak ameliyat için maddi imkanı bulunmayan aile, sadece sol burnundan nefes alabilen ve sol göz pınarı bulunmayan Öykü için destek bekliyor.

22 yaşındaki anne Sevim Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının anne karnındayken çekilen ultrason görüntülerinde durumu fark ettiklerini ancak burnunun yanında "et beni" olduğunu sandıklarını belirtti.

Öykü doğduğunda bir burun deliğinin olmadığını ve göz pınarının tıkalı olduğunu dile getiren Çetin, "Bize 'iki yaşını doldurduktan sonra ameliyat olabilir' dediler. Şu anda 2 yaşında. Götürdüğümüz hastaneler çocuğumu ameliyat etmek istemiyor. Herkes buna benzer ameliyatlar gerçekleştiren Antalya'daki Mehmet Mutaf'a yönlendiriyor. Maddi durumumuz yeterli olmadığından dolayı ameliyat yaptıramıyoruz. Eğer maddi durumumuz yeterli olsaydı çocuğum şubat ayında sağlığına kavuşacaktı." diye konuştu.

- "O parça ile burnu tamamlayacaklar"

Çetin, kızının göz altlarında da şişmeler ve iltihaplanmalar meydana geldiğini aktararak, "Burnun yanındaki ikinci parça, göz altı etini çürütmeye başladı. Tek burun kanalı olduğundan dolayı geceleri zor nefes alıyor, zor uyuyor. Burun spreyi olmadan asla uyuyamıyor." dedi.

Burnun yanındaki parçadan sürekli akıntı geldiğini belirten Çetin, şunları anlattı:

"O parça ile burnu tamamlayacaklar. Burnun diğer parçası ama bir tarafı tıkalı. Tekinden nefes almaya çalışıyor. Gündüzleri ağzından nefes aldığından dolayı sorun olmuyor. Rahatlıkla parka çıkaramıyorum. Çocuklar, o parçayı çekmeye çalışıyorlar, dışlıyorlar. Parka getirdiğimiz zaman insanların kendisine bakmasından utanıyor. Küçük çocuklar ne olduğunu bilmiyorlar, dokunmak istiyorlar. Sürekli tek başına oynuyor. İnanın çocuğum güzelleşin diye ameliyat olmasını istemiyorum, ciddi bir sağlık problemi var."

Çetin, Öykü'nün burun kanalı ve göz pınarı için ayrı ayrı ameliyat olması gerektiğini ve bunun için yüksek ücretler istendiğini vurgulayarak, "Bizim maddi durumumuz yetersiz. Parçaya dokunulduğu zaman iltihap akıyor. Durdurmakta zorlanıyoruz. Bazen de kızarıyor, şişiyor. Kızımın bir an önce sağlığına kavuşmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

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Gaziantep iki burunlu öykü

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