"Çift burunlu" minik Öykü, sağlığına kavuşmak istiyor

GAZİANTEP (AA) - ÖZKAN BEYER - Gaziantep'te doğuştan rahatsızlığı nedeniyle "çift burunlu" gibi gözüken 2 yaşındaki Öykü Çetin, kendisine uzanacak şifa elini bekliyor.

Çetin ailesi, 2 yıl önce dünyaya gelen ve çift burunlu gibi gözüken kızlarının tedavisi için kentteki çeşitli hastanelere başvurdu.

Hastanelerden olumsuz yanıt alan Çetin ailesi, çareyi benzer ameliyatlar gerçekleştiren özel bir hastanede buldu. Ancak ameliyat için maddi imkanı bulunmayan aile, sadece sol burnundan nefes alabilen ve sol göz pınarı bulunmayan Öykü için destek bekliyor.

22 yaşındaki anne Sevim Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının anne karnındayken çekilen ultrason görüntülerinde durumu fark ettiklerini ancak burnunun yanında "et beni" olduğunu sandıklarını belirtti.

Öykü doğduğunda bir burun deliğinin olmadığını ve göz pınarının tıkalı olduğunu dile getiren Çetin, "Bize 'iki yaşını doldurduktan sonra ameliyat olabilir' dediler. Şu anda 2 yaşında. Götürdüğümüz hastaneler çocuğumu ameliyat etmek istemiyor. Herkes buna benzer ameliyatlar gerçekleştiren Antalya'daki Mehmet Mutaf'a yönlendiriyor. Maddi durumumuz yeterli olmadığından dolayı ameliyat yaptıramıyoruz. Eğer maddi durumumuz yeterli olsaydı çocuğum şubat ayında sağlığına kavuşacaktı." diye konuştu.