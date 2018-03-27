Çikolata kisti hastalığınınen önemli belirtisi karın ağrısı

Çikolata kistiyle ilgili önemli bilgiler aktaran Doç. Dr. Ercan Baştu, hastalığın en önemli belirtisinin karın ağrısı olduğunu belirterek, "Ortalama tanı konabilme 7-8 yılda gerçekleşmektedir. Tanıdaki bu gecikmenin bir nedeni, karın ve kasık ağrıları pek çok nedenden kaynaklanabiliyor olmasıdır" dedi.

Çikolata kisti hastalığı, rahim içi dokunun rahmin dışına çıkarak, karın içindeki organlardan bağırsaklar,tüpler ve yumurtalıklar gibi diğer organlarda gelişmesi olarak açıklanabilir . Bu hastalık, Türkiye’de 2 milyon kadını etkiliyor. Bu sayı aynı yaşlardaki 10 kadından birinin hasta olması anlamına geliyor. Çikolata kisti hastalığı, doğurgan yaştaki karın ağrısı olan kadınların da yüzde 35-60’nda görülüyor. Kısırlığa neden olan bu hastalık, kadınları hem bedensel hem de psikolojik olarak çok etkiliyor.

"Çikolata kistinde tanı 7-8 sene gecikiyor"

Doç.Dr. Ercan Baştu, endometriozis(Çikolata kisti hastalığı) hastalarının tanısının geciktiğini kaydederek, ‘‘Ortalama tanı konabilme 7-8 yılda gerçekleşmektedir. Çok fazla ağrısı olup farklı branşlarda doktorlara muayene olunduğunda, bu hastalık akla gelmeyebilir. Bu sebep ile çoğu zaman tanı geç konabilir. Tanıdaki bu gecikmenin bir nedeni, karın ve kasık ağrıları pek çok nedenden kaynaklanabiliyor olmasıdır. Jinekolojik nedenlerin dışında, bağırsak problemleri ya da psikolojik nedenlerden de olabilir.Genç kızlarda özellikle adet ağrısının normal karşılanması tanının geç konmasının nedenlerinden biridir" dedi.

Doç. Dr. Ercan Baştu, sadecemuayene ile endometriozisin (Çikolata kisti hastalığı) tanısının bazen atlanabilir olduğunu vurguluyarak, "Jinekolojik muayene sırasında saptanan nodül şeklindeki sertlik ya da kitleler uyarıcı olabilir . Ultrason bir bakıma yönlendiricidir ancak kesin tanı kapalı ameliyat yöntemi (laparoskopik yöntem) ile örnek alıp sonrasında mikroskop altında dokunun incelenmesi ile konulmaktadır" şeklinde konuştu.

Baştu, geç tanı konmasının hastaların hayatlarını olumsuz etkilediğini ifade ederek, "Bu hastalık uzun süreli var olan ve aralıksız devam eden ve günlük hayatı etkileyen karın ağrısına neden olur. Uzun süreli karın ve kasık ağrıları oldukça sık görülen bir durumdur. Neredeyse her 5 kadından 1’i , 6 aydan uzun süreli karın ve kasık ağrılarından şikayetçidir. Maalesef pek çok kadın tanı konana kadar yıllar boyunca bu ağrıyı çekmektedir. Ağrı, hastayı depresyona sokabilecek kadar sosyal ve aile hayatını etkileyebilir. Tanının geç konması hastalığın daha ilerlemesine de neden olabilir" diye konuştu.

Doç. Dr. Ercan Baştu işte bu durumlarda mutlaka doktora başvurulması gerektiğini kaydederek, "Son 6 aydır devamlı ya da sık sık hissediyorsanız, cinsel ilişki ya da adet veya adet zamanı dışındaki dönemlerde de oluyorsa, büyük abdest sırasında veya idrar yaparken ağrı yaşıyorsanız mutlaka doktora başvurmanızda fayda var.’’

Ercan Baştu, ağrıların bazen psikolojik deyip geçiştirildiğini belirterek, "Kadınlar, kasık ve karın ağrılarının nedeni bulunamaz diye düşünebilirler. Bazen de çevrelerindeki kişiler ‘aslında hepsi senin kafanda’ derler diye çekinebilirler. Bu ağrı psikolojik değildir, sebebi araştırılmalıdır.Ek olarak, bakanlık onayı olmayan bazı ot ve kökler şifa niyetine kullanılmamalıdır.’’