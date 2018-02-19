Çikolatanın sağlığa faydaları!

Pek çok kişi için çikolata tüketme fikri bile mutluluğu çağrıştırıyor. Çikolatanın sağlığı geliştirici etkileri üzerine yürütülen araştırmaların sonuçları da bu mutluluğu pekiştiriyor. Sabri Ülker Vakfı, çikolata ve sağlık ilişkisine yönelik bilimsel verileri paylaşarak bu vazgeçilmez lezzetin faydalarına dikkat çekiyor.
Çikolata, genel adı polifenoller olan prosiyanidin, kateşin, antosiyanin, flavonoid gibi bileşenleri önemli miktarda içeriyor. Polifenoller, hücre hasarına yol açan serbest radikallere karşı koruma sağlayarak antioksidan özellik gösteriyor. Çikolatanın da polifenollerinin antioksidan etkinlikleri sayesinde özellikle kalp-damar hastalıkları ve şeker hastalığına karşı koruyucu olabileceği belirtiliyor. Ayrıca polifenollerin, damarların içyapısının işlevlerini geliştirerek, damarların genişleme kabiliyetinin artmasını sağladığı, böylelikle kan basıncını düşürerek yüksek tansiyon riskini azaltabildiği bildiriliyor. Buna ek olarak çikolatanın, iyi kolestrol olarak nitelendirilen kandaki HDL düzeylerini arttığı da biliniyor.
Kalp sağlığını destekleyebilir
Çikolata magnezyum, sodyum, potasyum, bakır, çinko gibi mineraller içeriyor. Çikolatanın polifenollerin yanı sıra mineral ve posa içeriği ile kalp sağlığını desteklediği ve kan kolesterol düzeylerinin kontrolünde rol oynadığı da bildiriliyor. Örneğin, 100 kkal enerji sağlayan sütlü çikolata, sağlıklı bir sindirim sistemi için gerekli olan posanın yaklaşık 0.6 gramını karşılar. Bunun yanı sıra çikolata doymuş yağları daha çok içerse de bileşimindeki doymamış yağ asitlerinin, kötü huylu olarak bilinen LDL kolesterol seviyelerinin kontrolüne yardımcı olabileceği bildiriliyor. Çikolata polifenollerinden epikateşin, damarlarda, strese bağlı oluşabilecek hücre hasarını önlemeye yardımcı olan bileşiklerin yapımında dolaylı olarak görev alarak kan akışını düzenlemeye ve damar tıkanıklığını önlemeye yardımcı oluyor.
Kafein ve polifenol içeriğiyle yorgunluğu azaltmaya yardımcı olabilir
Çikolata tüketme fikri de tüketimi de mutlulukla ilişkili… Çikolata da bulunan ve bir amino asit olan triptofan, mutluluk hormonu olarak da bilenen serotonin salınımını uyarıyor. Ayrıca çikolatadaki kafein ve teobramin, sinir sistemini uyararak yorgunluk halinin azalmasına ve ruh halimizin iyileşmesine destek oluyor. Çikolata tüketim miktarına bağlı olarak enerji de sağlıyor. Ancak yeterli ve dengeli beslenme, düzenli fiziksel aktiviteyi yaşam tarzı haline getirip, çikolatanın porsiyon miktarı ve tüketim sıklığı dengelendiğinde sanılanın aksine ağırlık artışına neden olmuyor, polifenol ve teobramin içeriğiyle sağlığın geliştirilmesine destek oluyor.
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