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Cildimizi korumak için ne yapmalıyız? İşte uzman tavsiyeleri...

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.06.2018 14:43 | Son Güncelleme

En büyük organınız olan cildinizi korumak için yapmanız gerekenleri biliyor musunuz? Çoğu kişinin krem, nemlendirici gibi ürünlerle cildini koruduğunu düşünür; fakat bu yapılanlar tek başına yeterli değildir. Peki kişiler cildini korumak için ne yapmalı? İşte uzmanlaron cildinizi korumanız için verdiği tavsiyeler...

Cildimizi korumak için ne yapmalıyız? İşte uzman tavsiyeleri...

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Aysun Bölükbaşı Mamak, vücudumuzdaki en büyük organımız olan ve dış etkenlere en fazla maruz kalan cildimizi korumanın yollarını anlattı.

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Aysun Bölükbaşı Mamak, yaz mevsiminde güneşin cildimize verdiği hasarın, hücre ve DNA bazında olduğunu söylüyor ve güneşin etkileri dolayısıyla yaz öncesi ve sonrasında yapılacak bir takım uygulamaların bu hasarı azaltacağına değiniyor. Op. Dr. Mamak’a göre vitamin desteği, polinükleotit ve mineral enjeksiyonlarının direk cilt içine verilmesiyle, her hücrenin savunma mekanizması kuvvetlendirilebiliyor. Savunma mekanizması kuvvetlenen hücreler, oksidan hasarlara, hücre oksitlenmesine, güneş hasarlarına, çevre kirliliğine ve sigara hasarlarına karşı daha dayanıklı hale geliyor. Daha dayanıklı olan hücre ise geç yaşlanıyor ve kanser olma riski azalıyor; kansere karşı daha dayanıklı hale geliyor.

CİLDİNİZİ SADECE DIŞTAN DEĞİL İÇTEN DE KORUYUN

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Aysun Bölükbaşı Mamak, cildin sadece dışarıdan değil içeriden de korunmasının önemine dikkat çekiyor. Güneşten korunmak için koruyucu kremler tercih ediyoruz ve bu kremler güneş hasarını direk almamızı engelliyor. Op. Dr. Mamak’a göre, cilt içine verilen enjeksiyonlar da aynı amaca yönelik olarak kullanılıyor. Güneş kremi kullanıldığında, akşam cildi güzelce temizlememiz gerekiyor ki cilt nefes, yani oksijen alabilsin.

GECE UYKUSU ANTİ AGİNG ETKİSİ YAPIYOR

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Aysun Bölükbaşı Mamak, cildi özellikle yaz aylarında korumanın önemini ve yollarını şu sözlerle ifade ediyor: “Cildimiz her milimetrekaremizi kaplayan en büyük organımızdır. Dolayısıyla derimizi korumak, dış işlemlerle tam olarak mümkün değildir. Nasıl ki enjeksiyonlarla, güneş koruma faktörleriyle destekliyorsak, zarar görmesini engellemek için bunu içten de yapmamız gerekir. Bol su içerek, mümkün olduğunca sağlıklı beslenmeye özen göstererek, endüstriyel beslenmeden uzak durarak korumayı desteklememiz gerekiyor. Gece uykularına dikkat etmeliyiz çünkü gece uykusu çocuklarda büyüme hormonu salgılarken, yetişkinlerde anti anging etkisi gösteriyor. D vitamini yönünden eksik bir ülkede yaşıyoruz ki bilinen en iyi anti aging vitaminlerden bir tanesi de D vitaminidir. D vitamini aynı zamanda zayıflatır ve kişiyi sağlıklı yapar.”

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