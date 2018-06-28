Cildimizi korumak için ne yapmalıyız? İşte uzman tavsiyeleri...

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Aysun Bölükbaşı Mamak, vücudumuzdaki en büyük organımız olan ve dış etkenlere en fazla maruz kalan cildimizi korumanın yollarını anlattı.

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Aysun Bölükbaşı Mamak, yaz mevsiminde güneşin cildimize verdiği hasarın, hücre ve DNA bazında olduğunu söylüyor ve güneşin etkileri dolayısıyla yaz öncesi ve sonrasında yapılacak bir takım uygulamaların bu hasarı azaltacağına değiniyor. Op. Dr. Mamak’a göre vitamin desteği, polinükleotit ve mineral enjeksiyonlarının direk cilt içine verilmesiyle, her hücrenin savunma mekanizması kuvvetlendirilebiliyor. Savunma mekanizması kuvvetlenen hücreler, oksidan hasarlara, hücre oksitlenmesine, güneş hasarlarına, çevre kirliliğine ve sigara hasarlarına karşı daha dayanıklı hale geliyor. Daha dayanıklı olan hücre ise geç yaşlanıyor ve kanser olma riski azalıyor; kansere karşı daha dayanıklı hale geliyor.

CİLDİNİZİ SADECE DIŞTAN DEĞİL İÇTEN DE KORUYUN



Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Aysun Bölükbaşı Mamak, cildin sadece dışarıdan değil içeriden de korunmasının önemine dikkat çekiyor. Güneşten korunmak için koruyucu kremler tercih ediyoruz ve bu kremler güneş hasarını direk almamızı engelliyor. Op. Dr. Mamak’a göre, cilt içine verilen enjeksiyonlar da aynı amaca yönelik olarak kullanılıyor. Güneş kremi kullanıldığında, akşam cildi güzelce temizlememiz gerekiyor ki cilt nefes, yani oksijen alabilsin.