Cildinizin doğal güzelliğini koruyun

Dr. Emrah Çinik, DermaFrac yöntemi ile cildin doğal güzelliğini korumanın mümkün olduğunu söyledi.

Dr. Emrah Çinik, “DermaFrac, genel cerrahi gerektirmeksizin cildin doğal güzelliğine kavuşmasını, leke ve kırışıklıkların tedavisini, hamilelik sonrası çatlakların giderilmesini ve cilt gençleştirmeyi amaçlayan minimal enjeksiyon yöntemlerinin (Bkz. Mezoterapi, PRP, Gençlik Aşısı, Fibrocell) ve fraksiyonel lazer sistemlerinin (Bkz. Fraksiyonel Lazer Sistemleri) sağladığı etkilere benzer sonuçları gelişmiş teknoloji ile sağlayan, tedaviye adını da veren patentli bir anti-aging teknolojisidir” dedi.

DermaFrac uygulamasının, cilt dokusuna aktarılmak istenen enjeksiyon karışımlarının DermaFrac başlığı ile mikro iğneleme yöntemi ile sağlandığını ifade eden Dr. Çinik, “Minimal enjeksiyon sistemleri uygulamaları sonrası, minimal boyutta da olsa cilt üzerine yapılan enjeksiyonlar sebebiyle geçici bir yan etki olarak oluşabilen ufak kanamaların, geçici şişliklerin, kızarıklıkların ve morarmaların söz konusu olmadığı bir yöntem olarak farklılık göstermektedir. DermaFrac uygulamasının en ayırt edici özelliklerinden biri, diğer yöntemlere kıyasla daha acısız bir şekilde gerçekleştirilebiliyor olmasıdır. DermaFrac uygulamasının bilinen bir yan etkisi bulunmamaktadır” diye konuştu.

Uygulamada kullanılan vakumlama ve mikro iğneleme yöntemi sebebiyle cilt dokusunun üzerinde herhangi geçici bir kanama, kızarıklık, şişlik ve morarma olmadığını kaydeden Dr. Çinik, “Bu açıdan diğer yöntemler ile kıyaslandığında enfeksiyon riskinin ortadan kalkması konusunda daha avantajlı bir seçenek oluşturmaktadır. Estetik amaçlı gerçekleştiriliyor olsa da DermaFrac uygulamasının tıbbi bir işlem olduğu unutulmamalı ve mutlaka uzman ve tecrübeli hekimler tarafından gerçekleştirilmelidir. Dikkat gösterilmesi gereken bu husus, hem risk oluşturabilecek etkenlerin tespitinde ve önlenmesinde, hem de uygulamanın başarısında önemli bir koşulu oluşturmaktadır” açıklamalarda bulundu.