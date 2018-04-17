HABER

Cildinizin doğal güzelliğini koruyun

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.04.2018 10:29 | Son Güncelleme

Dr.

Cildinizin doğal güzelliğini koruyun

Dr. Emrah Çinik, DermaFrac yöntemi ile cildin doğal güzelliğini korumanın mümkün olduğunu söyledi.
Dr. Emrah Çinik, “DermaFrac, genel cerrahi gerektirmeksizin cildin doğal güzelliğine kavuşmasını, leke ve kırışıklıkların tedavisini, hamilelik sonrası çatlakların giderilmesini ve cilt gençleştirmeyi amaçlayan minimal enjeksiyon yöntemlerinin (Bkz. Mezoterapi, PRP, Gençlik Aşısı, Fibrocell) ve fraksiyonel lazer sistemlerinin (Bkz. Fraksiyonel Lazer Sistemleri) sağladığı etkilere benzer sonuçları gelişmiş teknoloji ile sağlayan, tedaviye adını da veren patentli bir anti-aging teknolojisidir” dedi.
DermaFrac uygulamasının, cilt dokusuna aktarılmak istenen enjeksiyon karışımlarının DermaFrac başlığı ile mikro iğneleme yöntemi ile sağlandığını ifade eden Dr. Çinik, “Minimal enjeksiyon sistemleri uygulamaları sonrası, minimal boyutta da olsa cilt üzerine yapılan enjeksiyonlar sebebiyle geçici bir yan etki olarak oluşabilen ufak kanamaların, geçici şişliklerin, kızarıklıkların ve morarmaların söz konusu olmadığı bir yöntem olarak farklılık göstermektedir. DermaFrac uygulamasının en ayırt edici özelliklerinden biri, diğer yöntemlere kıyasla daha acısız bir şekilde gerçekleştirilebiliyor olmasıdır. DermaFrac uygulamasının bilinen bir yan etkisi bulunmamaktadır” diye konuştu.
Uygulamada kullanılan vakumlama ve mikro iğneleme yöntemi sebebiyle cilt dokusunun üzerinde herhangi geçici bir kanama, kızarıklık, şişlik ve morarma olmadığını kaydeden Dr. Çinik, “Bu açıdan diğer yöntemler ile kıyaslandığında enfeksiyon riskinin ortadan kalkması konusunda daha avantajlı bir seçenek oluşturmaktadır. Estetik amaçlı gerçekleştiriliyor olsa da DermaFrac uygulamasının tıbbi bir işlem olduğu unutulmamalı ve mutlaka uzman ve tecrübeli hekimler tarafından gerçekleştirilmelidir. Dikkat gösterilmesi gereken bu husus, hem risk oluşturabilecek etkenlerin tespitinde ve önlenmesinde, hem de uygulamanın başarısında önemli bir koşulu oluşturmaktadır” açıklamalarda bulundu.

Afrin'deki o tünel kimler için hazırlandı? Abdullah Ağar'dan çarpıcı ifadelerAfrin'deki o tünel kimler için hazırlandı? Abdullah Ağar'dan çarpıcı ifadeler
AK Parti'yi kızdıracak Suriye yorumuAK Parti'yi kızdıracak Suriye yorumu
Ruhani'den Suriye tepkisi: Yıkıma neden olacak!Ruhani'den Suriye tepkisi: Yıkıma neden olacak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'yi kızdıracak sözler

AK Parti'yi kızdıracak sözler

Ali Özbir'den 'Esra Erol' yorumuna sert cevap!

Ali Özbir'den 'Esra Erol' yorumuna sert cevap!

Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!

Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!

Okulda iğrenç olay!

Okulda iğrenç olay!

Survivor 2018'de kim elendi? Elenen isimden Survivor'a duygusal veda

Survivor 2018'de kim elendi? Elenen isimden Survivor'a duygusal veda

Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!

Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
"İlaç gibi yutulan kapsül robotlar ile biyopsi yapılabilecek"

"İlaç gibi yutulan kapsül robotlar ile biyopsi yapılabilecek"

Bel fıtığınızı su ile iyileştirin! Hidrodiskektomi: Su ile bel fıtığı ameliyatı

Bel fıtığınızı su ile iyileştirin! Hidrodiskektomi: Su ile bel fıtığı ameliyatı

Canan Karatay: Hz. Muhammed zamanında olsaydı...

Canan Karatay: Hz. Muhammed zamanında olsaydı...

Dünyada bir ilki gerçekleştirdi! Kanada'daki Türk bilim insanının çığır açan icadı!

Dünyada bir ilki gerçekleştirdi! Kanada'daki Türk bilim insanının çığır açan icadı!

Kanser artık ürkütmüyor! Erken teşhis hayat kurtarıyor

Kanser artık ürkütmüyor! Erken teşhis hayat kurtarıyor

Öyle bir kanser gerçeği ortaya çıktı ki...

Öyle bir kanser gerçeği ortaya çıktı ki...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.