"Cilt kanseri güneşten korunarak önlenebilir"

İSTANBUL (AA) - ZEHRA MELEK ÇAT - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güneş Gür Aksoy, "Ultraviyole maruziyetinin melanoma tipi kanserlerin yüzde 65’inden, melanoma dışı deri kanserlerinin de yüzde 90’ından sorumlu olduğu düşünülmektedir. Güneşten korunmak cilt kanserini önleyebilir." dedi.

Ankara Numune Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi Dermatoloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güneş ışınlarının deride sürekli hasara neden olarak deri yaşlanmasına ve deri kanserlerinin oluşumuna neden olduğunu belirtti.

Aksoy, ultraviyolenin (UV) deri kollajenini yıkarak yok eden metalloproteinazların daha çok çalışmasına neden olduğunu, bu yolla derinin hızla yaşlandığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Deride biriken reaktif oksijen türevleri de bir yandan deriyi hızla yaşlandırırken, bir yandan da kanser oluşumuna katkıda bulunur. Özellikle UVB ve bir miktar da UVA, DNA tarafından emilerek bozulmasına neden olur. Oldukça düşük UVB düzeylerinin dahi yoğun DNA hasarına neden olabildiği gözlenmiştir. Deri kanserleri bu hasarların yıllar içinde birikmesiyle normal işleyişin bozulmasıyla oluşur. Uzun süreli süreğen güneş maruziyeti yanında yoğun, kısa süreli, aralıklı ultraviyole maruziyeti de çok ölümcül bir deri kanseri olan melanoma riskiyle ilişkili bulunmuştur. Ultraviyole maruziyetinin melanoma tipi kanserlerin yüzde 65’inden, melanoma dışı deri kanserlerinin de yüzde 90’ından sorumlu olduğu düşünülmektedir. Güneşten korunmak cilt kanserini önleyebilir."