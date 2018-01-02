Cilt lekeleri nasıl geçer? Karbon peeling uygulaması nedir?

Karbon peeling uygulamasının ilk aşamasının temiz cilt üzerinin karbon sıvı ile kaplanması işlemi olduğunu kaydeden Dr. Emrah Çinik, “Lazer uygulamalarının temel mantığında önemli bir yeri olan kişinin ten rengi faktörü ile bağlantılı olarak ciltte bekletilen ve cilt tarafından emilen karbon sıvısı cilde tedaviye uygun rengi sağlamaktadır. Sonraki aşamada karbon sıvısı emilimini sağlamış olan cilt üzerinde uygun şiddeti belirlenmiş lazer atışları ile tarama gerçekleştirilmektedir. Cilt altında yenileyici aktiviteyi başlatan uygulama ile kolajen sentezi tetiklenmekte, gözenekler sıkılaşmakta, ciltte elastikiyet ve parlaklık artmaktadır” ifadelerini kullandı.

KARBON PEELING UYGULAMASININ AVANTAJLARI

Dr. Emrah Çinik, karbon peeling uygulamasının avantajlarını şöyle sıraladı: “Ciltte soyulma oluşturmadan doku yenilenmesi oluşturur. Cildin yağ ve nem dengesini düzenler, Cilt lekelerinin tedavisinde en etkili yöntemlerden birisidir ve ciltte renk tonu dengesi ve parlaklık sağlar, Diğer cilt tedavi işlemlerinin (PRP, Mezoterapi vb.) etkilerini artırmaya katkı gösterir, Uygulama yaz aylarında da gerçekleştirilebilmektedir.”