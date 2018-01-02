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Cilt lekeleri nasıl geçer? Karbon peeling uygulaması nedir?

SAĞLIK HABERLERİ | 02.01.2018 10:01 | Son Güncelleme 6 saat önce

Dr. Emrah Çinik, cilt lekelerine karbon peeling ile son verilebileceğini belirtti. Dr. Çinik, “Karbon Peeling, çok koyu renkli cilt tonuna sahip kişilerde de lazer epilasyon uygulamasının yapılmasına imkan sağlayan lazer teknolojisi ile tedaviye ismini veren karbon sıvısı beraberinde gerçekleştirilen ve leke tedavisi, gözenek küçültme, cilt sıkılaştırma benzeri cilt yenileyici işlemlerde kullanılan bir uygulamadır” dedi.

Cilt lekeleri nasıl geçer? Karbon peeling uygulaması nedir?

Karbon peeling uygulamasının ilk aşamasının temiz cilt üzerinin karbon sıvı ile kaplanması işlemi olduğunu kaydeden Dr. Emrah Çinik, “Lazer uygulamalarının temel mantığında önemli bir yeri olan kişinin ten rengi faktörü ile bağlantılı olarak ciltte bekletilen ve cilt tarafından emilen karbon sıvısı cilde tedaviye uygun rengi sağlamaktadır. Sonraki aşamada karbon sıvısı emilimini sağlamış olan cilt üzerinde uygun şiddeti belirlenmiş lazer atışları ile tarama gerçekleştirilmektedir. Cilt altında yenileyici aktiviteyi başlatan uygulama ile kolajen sentezi tetiklenmekte, gözenekler sıkılaşmakta, ciltte elastikiyet ve parlaklık artmaktadır” ifadelerini kullandı.

KARBON PEELING UYGULAMASININ AVANTAJLARI

Dr. Emrah Çinik, karbon peeling uygulamasının avantajlarını şöyle sıraladı: “Ciltte soyulma oluşturmadan doku yenilenmesi oluşturur. Cildin yağ ve nem dengesini düzenler, Cilt lekelerinin tedavisinde en etkili yöntemlerden birisidir ve ciltte renk tonu dengesi ve parlaklık sağlar, Diğer cilt tedavi işlemlerinin (PRP, Mezoterapi vb.) etkilerini artırmaya katkı gösterir, Uygulama yaz aylarında da gerçekleştirilebilmektedir.”

Lazer cihazlarında bulunan soğutma sistemleri sebebiyle, uygulamada genellikle ağrı / acı hissedilmediğinin ifade eden Dr. Çinik, “Uygulama sırasında hastalar hissettikleri acıyı genelde “hafif bir batma” olarak tanımlamaktadır. Karbon Peeling uygulamasında cildin karbon sıvısını emme süresi 15 - 20 dakika sürer ve ardından yapılan lazer işlemi 15 dakika gibi kısa bir sürede tamamlanır. Bu açıdan pratik ve öğle molasında bile gerçekleştirilebilir bu yöntem sonrası kişi gündelik hayatına geri dönebilir. Amaçlanan tedavi doğrultusunda 1 hafta ara ile gerçekleştirilecek 4 - 5 seans yeterli olmaktadır. Leke tedavilerinde uygulama 10 seansa kadar çıkarılabilir. Uygulamanın etkileri hemen uygulama sonrası ciltte parlaklık ve canlılık hemen uygulama sonrası ortaya çıkan etkileridir. Uygulama lazer ışığının doku içerisinde sadece iyileştirici etkilerinden faydalanmak üzere geliştirilmiş cihazlar ile gerçekleştirilmekte olduğu için yan etki gözlemlenmemektedir.

KARBON PEELING TIBBİ BİR İŞLEM

Estetik amaçlı gerçekleştiriliyor olsa da karbon peeling uygulamasının tıbbi bir işlem olduğu unutulmamalı ve mutlaka uzman ve tecrübeli hekimler tarafından gerçekleştirilmelidir. Dikkat gösterilmesi gereken bu husus, hem risk oluşturabilecek etkenlerin tespitinde ve önlenmesinde, hem de uygulamanın başarısında önemli bir koşulu oluşturmaktadır.

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Emrah Çinik karbon peeling

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