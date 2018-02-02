Cilt yenilemede lazer tedavisi

Mücahit BEKTAŞ/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, lazerle güneş lekeleri ve kırışıklık tedavisi uyguladığı hastasındaki değişimi gösteren Dermatoloji Uzmanı Dr. Sinem Karaca, "Lazerin bir önemli özelliği de diğer yöntemlere nazaran daha derin ve uzun etkili, sonuçlarının daha başarılı olmasıdır" dedi.

Birçok hastalığın tedavisinde kullanılan lazer, cilt yenileme ve gençleştirmede de hem doktorların hem hastaların gözde yöntemi oldu. Kent Alsancak Tıp Merkezi Dermatoloji Uzmanı Dr. Karaca, daha güzel ve pürüzsüz cilde kavuşmak için kullanılan krem ve kimyasal soyma ürünlerinin etkisinin kısıtlı olduğunu, bu nedenle de lazer yönteminin geliştiğini söyledi. Uzm. Dr. Karaca, "Bu teknolojilerin en son ürünlerinden biri de Er: Yag lazer sistemidir. Kendisinden daha önce geliştirilen karbondioksit lazer sistemine göre daha güvenli ve konforlu bir teknolojidir. Fraksiyonel mod denilen uygulama seçeneği sayesinde cilt yüzeyinde sağlıklı deri ile çevrili ve derinliğini önceden belirleyebildiğimiz deri kolonları oluşturulur. Bu deri kolonları iyileşirken derinin üst tabakası da kontrollü olarak soyulur. Bu sayede derideki güneş lekeleri ve kırışıklıkların derinliği azalır. İşlemden bir yıl sonrasına kadar, derinin altında deriye sıkılık ve parlaklık veren maddelerin üretimi artar. Bunun sonucunda daha diri ve parlak, aynı zamanda leke, iz ve kırışıklıklardan arınmış sağlıklı bir cilt görünümü ortaya çıkar" diye konuştu.